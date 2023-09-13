بعد نجاح زراعة "الجوجوبا".. الغردقة تتصدر قائمة المدن بمشروعات صديقة للبيئة

على مدار السنوات الماضية كان لمحافظة البحر الأحمر نصيبًا كبيرًا في المشروعات القومية بمختلف القطاعات سواء السياحية أو الصناعية أو البيئية أو البنية التحتية من طرق ومناطق سكنية جديدة، وكان من بينها مشروع زراعة الجوجوبا، والتي تأتي ضمن مشروعات الدولة العملاقة لاستصلاح وزراعة ا الأراضي الصحراوية، ودعم خطة التنمية في محافظات الصعيد، بتوجيهات من القيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تنفيذ وإنشاء مشروعات عملاقة لاستغلال الموارد المتاحة وتحقق نمو يستفيد منه كافة المواطنين في تلك المناطق.



قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن زراعة الجوجوبا تُعد من المشاريع الاقتصادية الكبرى وذات أهمية بيئية وصناعية والتي تدر دخلًا لخزينة الدولة لخدمة القطاعات المختلفة، مؤكدًا أنها تساهم في توفير تنمية مستدامة وحياة كريمة للمواطنين وتعمل على خلق فرص عمل متعددة لتشغيل سكان تلك المناطق، وذلك لما تتطلبه من أيدي عاملة كثيفة لزراعتها وتصنيعها، من خلال استخراج الزيوت منها وزيادة القيمة المضافة من المحصول المنزرع وتحقيق عائد اقتصادي من بيع زيوت الجوجوبا، واستخدام الزيت الناتج كوقود حيوي صديق للبيئة بأقل الأضرار البيئية.



وأضاف محافظ البحر الأحمر في تصريحات له، أنه تجرى حاليًا أعمال المرحلة الثانية من مشروع زراعة أشجار الجوجوبا، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من 90% من المشروع، وتجرى حاليًا أعمال تجهيز الطرق الداخلية، مؤكدًا أن المشروع يُعد استثمار في المستقبل من خلال إنشاء مشروعات صديقة للبيئة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الحفاظ على البيئة.

بعد زراعة الجوجوبا.. الغردقة أول مدينة رائدة في المشروعات البيئية

وكشف محافظ البحر الأحمر، أن مدينة الغردقة تصدرت قائمة المدن المصرية بمشروعاتها الصديقة للبيئة، بعد افتتاح المرحلة الأولى لزراعة 3000 فدان من نبات الجوجوبا المستخدم في صناعة الوقود الحيوي وغيرها من المشروعات، مشيرًا إلى السياسات الطموحة التي دعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى جميع المجالات خاصة المشروعات التي تساهم في الحفاظ على البيئة لسلامة وصحة المواطنين.