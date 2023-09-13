صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

خالفت مؤشرات البورصة التوقعات، واستهلت تعاملات اليوم الأربعاء، على صعود جماعي، رغم التراجعات الحادة في ختام تعاملات أمس الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع.

جاء صعود مؤشرات البورصة مدعومًا باستمرار عمليات الشراء الموسعة من قبيل المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار المصرية وبعضًا من المتعاملين الأجانب والعرب على أسهمٍ منتقاة بالسوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 8. 0%، بما يعادل 15.88 نقطة، ليصل إلى مستوى 19159.14 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 21. 0%، بما يعادل 8 نقاط، ليصل إلى مستوى 3786.38 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة بلغت 21. 0%، ليصل إلى مستوى 5569.55 نقطة، وسط تداولات متوسطة لم تتجاوز قيمتها مستوى الـ177 مليون جنيه خلال النصف ساعة الأولى من تعاملات اليوم، وذلك بالتعامل على نحو 80.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 9.9 ألف صفقة شراء وبيع.

كانت مؤشرات البورصة قد شهدت تراجعات حادة خلال اليومين الماضيين، جراء عمليات بيع هيستيرية من قبل المتعاملين الأفراد المصريين، وسط حالة من الهلع انتابت شرائح مختلفة خوفًا من موجة تصحيح قد تنال من أسهم البورصة بعد الصعود الذي حققته خلال الشهر الماضي، وهو الأمر الذى دفع البعض منهم إلى محالة التخلص من أسهمه؛ لحماية أرباحه المحققة، فيما فضل البعض التخفيف جزئيًا من المراكز الشرائية لحين وضوح الرؤية، والتأكد من اتجاهات المؤشرات والأسهم خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل استمرار إعلان الشركات المقيدة عن نتائج أعمالها الفصلية، والتي أظهرت نموًا واضحًا في الأرباح لأغلبية أسهم الشركات المقيدة، وهو يدعم استمرار صعود البورصة مستقبلًا، في ظل حالة الترقب المستمرة منذ ما يقرب من أسبوعين لجميع المتعاملين بالسوق، والذين يحاولون تكوين رؤية استثمارية خلال الفترة الحالية.