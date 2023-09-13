الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

خالفت مؤشرات البورصة التوقعات، واستهلت تعاملات اليوم الأربعاء، على صعود جماعي، رغم التراجعات الحادة في ختام تعاملات أمس الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع.

جاء صعود مؤشرات البورصة مدعومًا باستمرار عمليات الشراء الموسعة من قبيل المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار المصرية وبعضًا من المتعاملين الأجانب والعرب على أسهمٍ منتقاة بالسوق.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 8. 0%، بما يعادل 15.88 نقطة، ليصل إلى مستوى 19159.14 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 21. 0%، بما يعادل 8 نقاط، ليصل إلى مستوى 3786.38 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة بلغت 21. 0%، ليصل إلى مستوى 5569.55 نقطة، وسط تداولات متوسطة لم تتجاوز قيمتها مستوى الـ177 مليون جنيه خلال النصف ساعة الأولى من تعاملات اليوم، وذلك بالتعامل على نحو 80.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 9.9 ألف صفقة شراء وبيع.

كانت مؤشرات البورصة قد شهدت تراجعات حادة خلال اليومين الماضيين، جراء عمليات بيع هيستيرية من قبل المتعاملين الأفراد المصريين، وسط حالة من الهلع انتابت شرائح مختلفة خوفًا من موجة تصحيح قد تنال من أسهم البورصة بعد الصعود الذي حققته خلال الشهر الماضي، وهو الأمر الذى دفع البعض منهم إلى محالة التخلص من أسهمه؛ لحماية أرباحه المحققة، فيما فضل البعض التخفيف جزئيًا من المراكز الشرائية لحين وضوح الرؤية، والتأكد من اتجاهات المؤشرات والأسهم خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في ظل استمرار إعلان الشركات المقيدة عن نتائج أعمالها الفصلية، والتي أظهرت نموًا واضحًا في الأرباح لأغلبية أسهم الشركات المقيدة، وهو يدعم استمرار صعود البورصة مستقبلًا، في ظل حالة الترقب المستمرة منذ ما يقرب من أسبوعين لجميع المتعاملين بالسوق، والذين يحاولون تكوين رؤية استثمارية خلال الفترة الحالية.

البورصة المصرية التراجعات الحادة صعود مؤشرات البورصة عمليات الشراء المؤسسات المالية المؤشر الرئيسي المؤشر الثانوي اى جى اكس30 مؤشرات البورصة

مواد متعلقة

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

مستوى قياسى جديد فى مستهل تعاملات البورصة المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

وصول جثامين شباب قرية "الشريف" ببنى سويف ضمن ضحايا إعصار "دانيال"

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023

يخدم أكثر من 11 مليون نسمة.. اجتماع وزارى لمتابعة تطوير مصرف "كيتشنر"

مواطن ببنى سويف: أصبحنا فى أمان خلال فترة حكم الرئيس السيسى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (2)

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟