الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها الحادة ، لدى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء – منتصف تعاملات الأسبوع ، بدعم من استمرار الضغوط البيعية الواضحة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية و المتعاملين المصريين الأفراد، تلك التى قابلها عمليات شراء موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، و المتعاملين من الأفراد العرب.

و خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6 مليارات جنيه ، ليغلق عند مستوى تريليون و 292 مليار جنيه ، وذلك من خلال التعامل على نحو 567.8 مليون ورقة مالية ، تمت من خلال تنفيذ 63.9 الف صفقة بيع و شراء ، بقيمة إجمالية تخطت مستوى المليارى جنيه.

مؤشرات السوق

على صعيد مؤشرات السوق، فقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.7% ، ليغلق عند مستوى 19144 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.61% ، ليغلق عند مستوى 23077 نقطة، في الوقت الذى انخفض فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.67% ليغلق عند مستوى 8016 نقطة.

على صعيد المؤشرات الثانوية، فقد تراجع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.49% ، ليغلق عند مستوى 3778 نقطة، ما ساهم فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذى انخفض بنسبة بلغت 0.47% ، ليغلق عند مستوى 5558 نقطة.

مراقبون للسوق، ارجعوا تلك التراجعات إلى عدة عوامل أبرزها موجة التصحيح العاتية التى أصابت السوق منذ مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وسط عمليات جني أرباح مركزة ، نالت من جميع أسهم السوق المتداولة سواء تلك التي شهدت عمليات صعود قوية خلال الفترة الماضية، أو تلك التى لم تحقق اى مكاسب تذكر ، وهو الأمر الذى دفع المحللون بالسوق إلى متابعة تحركات أسهم السوق بالقطاعات المختلفة، للوقوف على فرص الصعود المرتقبة للاسهم التى لم تشهد أي ارتدادات تصاعدية و المتوقع لها التفاعل مع تحركات البورصة خلال المرخلة المقبلة ، بعد انتهاء موجة جنى الأرباح التى يمر بها السوق حاليا.

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