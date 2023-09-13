قطار المحاكمات|دعوى إلغاء قرار محافظ الجيزة بإزالة سور نادي الزمالك ومحاكمة موظف بشركة محمول

تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، دعوتين من نادى الزمالك يطالب فيها بعدم إزالة السور الخاص بنادي الزمالك النهري.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية "خلية إمبابة الإرهابية"

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية"

والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم كل من مصطفی حامد مصطفی مصطفي، أخصائي تغذية وكمال مجدي كمال محمد، أخصائي تغذية ومحمد كمال محمد الصادق، وإسلام عليوة محمد صالح، مالك حانوت تصليح أحذية وإبراهيم محمد عراقي محمد جوهر، مدير مبيعات بشركة جرين أبل وأحمد فؤاد بيومي عمر، مالك حانوت لبيع اسماك الزينة ويحيي زكريا عطيفي أحمد، مهندس زراعي.

إعادة محاكمة متهمين فى قضية "أحداث مجلس الوزراء"

تواصل الدائرة الثانية إرهاب، إعادة محاكمة متهمين سبق الحكم عليهما مع آخرين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت بمحيط مجلس الوزراء .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

محاكمة 8 متهمين بالشروع في قتل 3 آخرين بالعياط

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة لمحاكمة 8 متهمين، وذلك على خلفية اتهامها بالشروع في قتل 3 أشخاص، بسبب خلافات بينهم بمنطقة العياط.

محاكمة مشرف مالى اختلس رسوم التحاق الطلاب بالمدارس

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة مشرف مالي بمدرسة أبو رواش الصناعية، لاتهامه باختلاس 805 آلاف جنيه رسوم التحاق الطلاب بالمدرسة

محاكمة موظف في شركة محمول بتهمة الاختلاس

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة موظف بإحدى شركات خدمات المحمول، لاتهامه بالاستيلاء على بضائع مملوكة لجهة عمله بقيمة 3 ملايين و255 ألف جنيه بدون وجه حق.