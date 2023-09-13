تقرير: الاقتصاد الأمريكي يواجه مرحلة خطرة بسبب القروض

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقرير لها إن الاقتصاد الأمريكي يواجه مرحلة خطرة لاسيما مع ارتفاع تكاليف القروض وهو الأمر الذي يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي الأمريكي.

الاقتصاد الأمريكي

وقالت الشبكة الأمريكية، إن الاقتصاد الأمريكي في مرحلة حرجة الآن، حيث تواجه الشركات أزمة ارتفاع تكاليف القروض وفقًا لمسح جديد أجرته شركة RSM للاستشارات المالية.

وتشير نتائج المسح إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى ارتفاع تكلفة القروض التجارية والصناعية، مما يجعل من الصعب على شركات السوق المتوسطة تلبية الرواتب وتمويل أي توسع.

ويتوقع أكثر من ثلاثة أرباع – حوالي 77% – من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات زيادة أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وقال 82% من المشاركين في استطلاع مؤشر أعمال السوق المتوسطة الذي أجرته شركة RSM أن ارتفاع أسعار الفائدة يحمل مخاطر سلبية على عملياتهم.

وقال جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في RSM، في تدوينة ذات صلة حول الاستطلاع: ان ما يحدث الان خطر على النمو الاقتصادي الأمريكي، وربما يسبب الركود".

ووجد الاستطلاع أن الارتفاع الفلكي في الأسعار يؤثر على الشركات الصغيرة بشكل أكبر،كما وجد الاستطلاع أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تدفع بالفعل ما بين 10.9% إلى 15.5% للحصول على التمويل، وهي نسبة أعلى بكثير مما كانت عليه في العقدين الماضيين. وتؤدي هذه المعدلات إلى رفع علاوة المخاطرة على الإقراض إلى ما يقرب من رقمين، وهي "ديناميكية كان من الصعب تصورها حتى قبل عامين".

رفع سعر الفائدة

وقالت فوكس نيوز: لقد قام صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل حاد خلال العام الماضي، ووافقوا على 11 زيادة في أسعار الفائدة على أمل سحق التضخم، ففي غضون عام واحد فقط، ارتفعت أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر إلى أكثر من 5%، وهي أسرع وتيرة تشديد منذ الثمانينيات.

وأشار المسؤولون إلى أن زيادات إضافية في أسعار الفائدة مطروحة هذا العام حتى يكون هناك المزيد من الأدلة الجوهرية على تراجع التضخم المرتفع إلى الأبد.

كما سيجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوى حالي منذ 22 عامًا.