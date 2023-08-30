انخفاض ثقة المستهلكين فى الاقتصاد الأمريكى

انخفضت ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي في نهاية الصيف الحالي بسبب المخاوف من التضخم وسط حالة من التشاؤم بشأن الاقتصاد الأمريكي.

الاقتصاد الأمريكي

ووفقًا لتقرير صادر عن كونفرنس بورد وهي مؤسسة مالية مقرها نيويورك، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك الذي يقيس مواقف الأمريكيين تجاه الاقتصاد وسوق العمل، إلى قراءة 106.1 في أغسطس، بانخفاض من 114 في يوليو.

ويعود تراجع التفاؤل في معظمه إلى المخاوف بشأن التضخم، مع بعض المخاوف بشأن سوق العمل، وتراجعت توقعات المستهلكين للأوضاع الاقتصادية في الأشهر المقبلة بشكل حاد.

وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان: "انخفضت ثقة المستهلك في أغسطس 2023، ووفقًا للتقرير فإن المستهلكين قلقون بشكل بالغ من أسعار البقالة والبنزين بشكل خاص".

ارتفاع الأسعار

وارتفعت أسعار الغاز في الأسابيع الأخيرة واستؤنف سداد القروض الطلابية في أكتوبر، الأمر الذي قد يؤثر أيضًا على الحالة المزاجية للمستهلكين الأمريكيين، وقد تؤدي عطلة عيد العمال، إلى جانب تهديد إعصار إداليا بإيقاف منشآت تكرير البنزين عن العمل، إلى زيادة أسعار الغاز والتضخم الإجمالي.

وأظهر مسح المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيغان الأسبوع الماضي أيضًا تدهورًا في مواقف الأمريكيين تجاه الاقتصاد في أغسطس، وإن كان بوتيرة أكثر هدوءًا، وفقًا للقراءة النهائية.

وأكد مسئولو الاحتياطي الفيدرالي أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال تحت السيطرة. ولكن إذا ظل التضخم مرتفعًا بشكل عنيد لفترة أطول من المتوقع، فمن الممكن أن يعتاد المستهلكون في الولايات المتحدة على ما يعتبرونه ارتفاعًا دائمًا في الأسعار. وهذا قد يجعل من الصعب للغاية على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم إلى هدفه المعلن وهو 2%.

ووفقًا للتقرير: يواصل أصحاب العمل التوظيف بوتيرة قوية وقد تجاوزت الأجور التضخم أخيرًا، ولكن من المتوقع أن يتباطأ سوق العمل الأوسع نطاقًا تحت وطأة حملة رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية التي يشنها بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ عقود.