"القبلة الكبيرة".. حيلة جديدة لإنقاذ طفلك خلال رحلة اكتشاف الحياة

كثيرًا ما يحاول الأطفال اكتشاف العالم من حولهم، من خلال الزحف والتقاط أشياء عشوائية، قد يعلق بعضها في أفواههم أو أنوفهم الصغيرة، الأمر الذي يصيب الآباء والأمهات بالذعر خوفًا على صغارهم.

وفقًا لموقع "ذا صن" البريطاني، قدمت المسعفة "نيكي جوركوتز" بعض النصائح للأهالي للتعامل في مثل هذه المواقف وإنقاذ حياة أطفالهم، وذلك من خلال حيلة تُسمَّى "القبلة الكبيرة" التي تستغرق ثانيتين ولا تحتاج إلى أي معدات للقيام بها.

يتضمن ذلك وضع فمك بلطف على فم طفلك ونفخ نفخة من الهواء فيه أثناء إغلاق فتحة الأنف بشكل واضح.

يشجع تدفق الهواء الجسم على التحرك عن طريق السفر عبر الممرات الأنفية، حيث كتبت: "معرفة كيفية تنفيذ هذه الخدعة الثانية يمكن أن توفر عليك الذهاب إلى المستشفيات".

طريقة "القبلة الكبيرة"

اجعلهم يجلسون بشكل مستقيم، ضع فمك بلطف على فمه المفتوح، وقم بنفخ نفخة قصيرة من الهواء في فمه مع إغلاق فتحة الأنف المقابلة بإصبعك.

أشارت نيكي إلى أنه يجب عليك دائمًا استخدام أنفاس لطيفة ومنضبطة، جرّب هذه التقنية عدة مرات وإذا لم يخرج الجسم الغريب فيجب عليك طلب المساعدة الطبية.

يمكن أن تعمل حيلة "القبلة الكبيرة" على أي شيء بدءًا من الطعام وحتى الخرز أو لعبة صغيرة، لكن استشر الطبيب إذا كان طفلك يشعر بآلام أو كان الجسم حادًا أو كبيرًا.

أما إذا تعرض طفلك لبطارية عالقة في أنفه، شددت نيكي على أنه يجب عليك الحصول على مساعدة طبية على الفور، حيث يمكن لبطاريات الأزرار أن تلحق الضرر بالأنسجة المحيطة وتتطلب إزالة عاجلة.