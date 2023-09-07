الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أطفال من مؤتمر ملتقى الأحزاب: "جايين عشان بنحب السيسى وبنقوله اترشح تانى"

الاطفال المشاركين
الاطفال المشاركين

احتشد عدد من الشباب والأطفال من أبناء محافظة الشرقية حاملين الأعلام وصور الرئيس السيسى للمشاركة فى مؤتمر ملتقى الأحزاب، والذى تم عقده بمحافظة الشرقية، لتأييد دعم الرئيس للترشح لفترة رئاسية جديدة..

وقال سعيد أحد الأطفال المشاركين بحضور المؤتمر، إنه وعلى الرغم من الصخب والزحام إلا أنه حرص على التواجد لأنه يحب الرئيس السيسى من قلبه.

وبسؤاله عن استيعاب ما يقال فى المؤتمر أجاب قائلا: “مش مهم أنا بحبه وجاى علشان أقوله اترشح تاني”.

وقال صديقه نبيل، الذى أكد أنه من محبى الرئيس وأنه يعلم أن ما يدور فى مصر الآن من أزمات هى ظروف طارئة لابد من أن نتحملها لنحظى بالرخاء مستقبلا.

وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

فقد تم اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، اليوم، ليجتمع أحزاب مصر، برؤسائهم، حيث يتواجد ما يزيد على ٦٠ حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بما يزيد على ٣٥٠ نائبًا ونائبة من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السىيسي.

ويشهد المؤتمر حالة من الاستنفار الأمنى المكثف، من قبل قوات الشرطة والأمن المركزى، وقوات الحماية المدنية، لتسود حالة من الأمان أثناء انعقاد المؤتمر.

وتواجد عدد كبير من الأهالى وأطفالهم حاملين أعلام مصر، للإجماع على تأييد ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة لإكمال خطة التنمية التى بدأها.

مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي
محافظة الشرقية الشباب والأطفال عبد الفتاح السيسي مؤتمر ملتقى الأحزاب حزب مستقبل وطن

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