الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفى يوضح آخر تطورات عمليات إنقاذ الضحايا فى المغرب

عمليات إنقاذ الضحايا
عمليات إنقاذ الضحايا في المغرب

أوضح  محمد كريم بوخصاص الكاتب الصحفي، آخر تطورات عمليات إنقاذ الضحايا في المغرب، قائلًا: "إن النسبة لحصيلة الضحايا فإن الأرقام تعلنها وزارة الداخلية في كل لحظة". 

وأضاف محمد كريم بوخصاص، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد الضحايا بحسب آخر إعلان أعلنته وزارة الداخلية قبل نحو ساعتين يقدر بـ2901 حالة وفاة، وأكثر من 5500 حالة إصابة، أكثر من نصفها حالات إصابة خطرة وحرجة، لافتاً إلى أن عداد الضحايا مازال في ارتفاع مستمر في ظل استمرار جهود الانقاذ بشكل حثيث من أجل الوصول إلى العالقين في إقليم الحوز واقليم شيشاوة الذين يغلب عليهم الطابع الكروي، والتي تمثل نصفها مساحة جبلية، في ظل وعورة التضاريس وتضرر المسالك الطرقية. 

عمليات الإنقاذ معقدة

وأشار إلى أنه حتى صباح الثلاثاء، تم الوصول إلى ناجين، وهناك سباق مع الزمن، حيث ندخل اليوم الرابع للزلزال، لافتاً إلى أن فرص النجاة تضعف شيئًا فشيئًا، لكن الأمل يبقى قائمًا، والإشكال هو الوصول إلى الأماكن المتضررة والمنكوبة، وارسال فرق انقاذ ، معقبا: "الأمل  يبقى موجود والتحديات تبقى حقيقة، حيث أن عمليات الانقاذ تجري بطريقة معقدة جدًا".

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