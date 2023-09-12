الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان يعزى ضحايا زلزال المغرب وعاصفة ليبيا

ضياء رشوان
ضياء رشوان

وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، خالص تعازيه لأشقائنا في المغرب وليبيا في ضحايا كارثة المغرب وليبيا: "التعازي واجبة وهم أشقاؤنا وأخواتنا في الإنسانية والعروبة". 

أضاف ضياء، خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، أن كارثة ليبيا والمغرب يعتبران مصابين جللين وراء بعضهما، لافتاً إلى أن المنطقة كانت معتادة على بعض الزلازل من حين لآخر، لكنها لم تكن معتادة على أعاصير وفيضانات، حيث تعتبر من الظواهر النادرة في منطقتنا". 

◘الكوارث الطبيعية أمر يفوق قدرة الدولة على المواجهة وحدها

وتابع رشوان: "أن بقية الكارثة لم تظهر حتى الآن خاصة في الشقيقة ليبيا، وهو ما يعطينا إضاءة مهمة أخرى، لأنه في كل الكوارث التي مرت في الدنيا، لا يوجد دولة تستطيع أن تواجه مثل هذه الكارثة بمفردها، أكثر الدول تقدمًا أو أقلها تقدمًا فإن الجميع في هذا النوع من الكوارث لا بد أن يطلب العون". 

وأشار إلى أن الكوارث الطبيعية أمر يفوق قدرة أي دولة على مواجهتها، وهو ما جعل كل الدول تتسابق في إغاثة الدولتين المتضررتين، لافتاً إلى أن مصر بحكم قربها من ليبيا والمغرب كانت من أوائل الدول المبادرة بالمساعدة.

الكاتب ضياء رشوان الحوار الوطنى ليبيا الكوارث الطبيعية كارثة ليبيا والمغرب

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