حبس "ديلر" ضُبط بحوزته 22.5 كيلو حشيش في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 22.5 كيلو من الحشيش المخدر، مع إرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لكتابة تقرير عنها.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إخطارا من اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، يفيد برصد إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة لسائق يقوم بتوريج المواد المخدرة عقب إحضارها من شمال سيناء لترويجها على عملائه في مدينة بدر.

وعلى الفور، أمر اللواء حسام حنفي مدير إدارة مكافحة مخدرات القاهرة، بتشكيل فريق بحث عالي المستوى، وتبين من التحريات التي أجريت صحة ما ورد من معلومات.

وبتقنين الإجراءات تمكنت من ضبط سائق مقيم بمحافظة شمال سيناء حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,5 كيلو جرام.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملاءه والسيارة يستخدمها لتسهيل حركته والتنقل لبيع المخدرات.

قام ضباط إدارة مكافحة مخدرات القاهرة، بتحرير المحضر اللازم وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.