السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق وربة منزل متهمين بترويج "الحشيش" في الشروق

حبس
حبس

قررت  نيابة الشروق وبدر، بحبس سائق و ربة منزل  بحيازة وترويج مخدر الحشيش بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما على كمية من الحشيش وزنت 800 جرام، قبل ترويجها والكسب غير المشروع منها.

بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة الشروق، يفيد بقيام سائق و ربة منزل  بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما علي كمية من الحشيش.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

نيابة الشروق وبدر سائق ربة منزل التحريات الأولية المواد المخدرة

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