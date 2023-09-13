الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 46 محضر إشغال طريق فى حملة مكبرة بشوارع بني مزار بالمنيا

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لـمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وتعديات المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي علي الأرصفة وتعديات الباعة الجائلين علي حرم الطريق العام أسفرت عن تحرير 46 مخالفة متنوعة وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

 

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار،  أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات على حرم الطريق والاشغالات بكافة شوارع المدينة والقري حيث قامت ادارة الاشغالات والازالات بالمركز بحملة لـازالة الاشغالات التى تعيق الحركة بشارع الجمهورية وشارع بورسعيد وشارع الشوانى ولتحسين حركة السير وأسفرت الحملة علي تحرير 5 محاضر اشغال و ٤١ ازالة ادارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبها والتنبيه عليهم بعدم تكرار هذه المخالفات مرة آخري.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، والتي أكد خلالها علي تكثيف حملات رفع الإشغالات بكافة شوارع المدينة والقري والتصدي لمخالفات المحلات والمقاهي والمطاعم علي الرصيف لتسهيل سير المواطنين وتعديات الباعة الجائلين علي حرم الطريق العام للقضاء علي الزحام والتكدس المروري مشيرا إلي أنه شدد علي تطبيق القانون علي جميع المخالفين بدون أية أستثناءات

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة شوارع أحياء المدينة وشوارع القري لإعادة الأنضباط للشارع مؤكدا علي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار لا تألوا جهدا في تنظيم الحملات في مختلف القطاعات ومنها قطاع النظافة ورفع المخلفات والقمامة وإزالة التعديات والحملات الرقابية علي الأسواق وذلك لرفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين لنيل رضاهم وللحفاظ علي الشكل الجمالي والحضاري للمدينة والقري التابعة لها .

حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
حملة لرفع الإشغالات بشوارع بني مزار بالمنيا
المنيا تحرير 46 مخالفة أشغال طريق حملات مكببرة لرفع الإشغالات شوارع بني مزار بالمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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