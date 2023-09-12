غدًا.. انطلاق الفوج السابع لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي

تنطلق غدًا، فعاليات الفوج السابع لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية ويشارك في هذا الفوج الطالبات الوافدات، والمسجلات على منحة مكتب الزكاة الكويتي، وذلك في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف لنشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبالتعاون مع مكتب بيت الزكاة الكويتي بالقاهرة.

يستضيف الفوج السابع لمعسكر أبي بكر الصديق، 50 طالبة من الدارسات بالأزهر والجامعات المصرية من جنسيات مختلفة، ويستمر حتى السبت الموافق 16 سبتمبر 2023.

ويحاضر في فعاليات الفوج السابع لمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية كبار العلماء والمفكرين والمثقفين، ويتضمن البرنامج التدريبي جوانب علمية وثقافية ورياضية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، كما يتضمن محاضرات هامة تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني"، و"الدين حسن الخلق".

ندوة توعية عن تنظيم الأسرة والسكان

في الجهة المقابلة، تعقد وزارة الأوقاف المصرية، الأحد القادم الموافق 17 سبتمبر 2023م، ندوة تثقيقة لمناقشة موضوعات عن: " التربية السكانية، وتنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين، وختان الإناث من المنظور الشرعي"، وذلك بمقر كلية اللغة العربية ـ بالدراسة ـ القاهرة.

وأكدت وزراة الأوقاف أن الندوة تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية ـ جامعة الأزهر، والتعاون المشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ـ بالقاهرة" ونظرًا للدور الحيوي الهام الذي يقوم به الأئمة والواعظات، في ملف التوعية الأسرية والسكانية و تنظيم الأسرة.

• فقه الأولويات ونماذج من تطبيقاته في حياتنا اليومية

في سياق آخر، تنطلق الاثنين القادم الموافق 18 سبتمبر 2023، ندوة علمية تحت عنوان " فقه الأولويات ونماذج من تطبيقاته في حياتنا اليومية"، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.