"هدية من السما".. الباز يستعرض رسائل دعم المواطنين للرئيس السيسى

استعرض الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامج "آخر النهار"، رسائل دعم المواطنين لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية.

وقال أحد المواطنين: "الرئيس السيسي هدية ربنا من السماء لإنقاذنا، مصر كانت في ضياع، بندعمك وبنقول لك شكرًا على المشروعات القومية الموجودة في البلد، الأجيال القادمة هتكون ممتنة لسيادتك على هذه المشروعات".

الباز: اللجان المسعورة لا تتوقف عن مهاجمة مؤيدي الرئيس

عقب الباز، على الفيديو، قائلًا: "مصر على الأرض غير اللي على السوشيال، المصريون يعافرون للتغلب على الأزمات، مواطن مصري يتكلم ببساطة شديدة، ومثله ملايين المصريين، من حقهم نعرض كلامهم وندافع عن مواقفهم، لأن هناك لجانًا مدفوعة ومسعورة تهاجم أي مؤيد للدولة وللرئيس السيسي".