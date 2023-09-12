الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

منصة "X" تطرح ميزة "التحقق من صحة ملاحظات المجتمع" لـ مقاطع الفيديو

منصة  X
منصة  X

فعّلت منصة  X والمعروفة سابقًا بـ "تويتر" ميزة "التحقق من الحقائق" التي تعتمد على التعهيد الجماعي للصور في إطار انتشار مقاطع الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعديلات الخادعة والمقاطع التي تم التلاعب بها. 

وتعرف ملاحظات المجتمع بأنَّها إحدى ميزات X التي تتيح للمستخدمين إضافة عمليات التحقق من الحقائق أو أي سياق مهم آخر إلى المنشورات.. إذ يمكن لأولئك الذين يتقدمون للمشاركة في برنامج ملاحظات المجتمع إرسال عمليات التحقق من الحقائق الخاصة بهم أو تقييم الملاحظات المتبقية في المنشورات الأخرى، ويتم بعد ذلك تضمين الملاحظات ذات التصنيف العالي كسياق للمنشور الذي تُركت عليه ليراها جميع مستخدمي النظام الأساسي. 

عمليات التحقق من صحة ملاحظات المجتمع لمقاطع الفيديو

يتم تقييم المستخدمين الذين يشكلون جزءًا من برنامج Community Notes بناءً على عمليات الإرسال والمداخلات الخاصة بهم. من أجل كتابة ملاحظة مجتمعية على الوسائط، يجب أن يكون لدى المستخدم ملاحظاته الأصلية التي تمت إضافتها مسبقًا إلى تغريدة، وهذا يبني نقاط تأثير الكتابة الخاصة بهم إذا أراد المستخدم إضافة ملاحظة مجتمعية إلى منشور وسائط، فيجب عليه أولاً الحصول على درجة تأثير الكتابة 10.

إحدى الأفكار الجيدة من موقع "تويتر" الخاص بـ إيلون ماسك، والمعروفة الآن باسم X، هي التأكيد على ميزة Community Notes الخاصة بالمنصة، على الرغم من وجودها في ظل تويتر القديم، الذي كان يُعرف آنذاك باسم Birdwatch، إلا أن الشركة لم تسلط الضوء على ميزة "التحقق من الحقائق" الجماعية في أي مكان تقريبًا كما تفعل الآن.

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في وقت سابق من هذا العام، أطلقت X تطبيق Community Notes للصور، وفي ذلك الوقت، قالت الشركة إنها ستطرح قريبًا لأنواع الوسائط الأخرى أيضًا. 

أحد الاختلافات الكبيرة بين ملاحظات المجتمع للمشاركات وملاحظات المجتمع على الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو هو أنه وفقًا لـ X، ستتبع ملاحظة المجتمع الصورة أو الفيديو إذا أعاد مستخدم آخر نشره.

وجاء في إعلان X: "الملاحظات المكتوبة على مقاطع الفيديو ستظهر تلقائيًا على المشاركات الأخرى التي تحتوي على مقاطع فيديو مطابقة".

ومع ذلك، في حين أن ملاحظات المجتمع تعمل أحيانًا على النحو المنشود، إلا أنه يتم التلاعب بالميزة أحيانًا بسوء نية.

ملاحظات المجتمع مقاطع الفيديو تويتر مقاطع الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي ميزات X Community Notes برنامج Community Notes

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