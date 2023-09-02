السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"سبيس إكس" تطلق 13 قمرا صناعيا عسكريا لصالح البنتاجون

شركة سبيس إكس
شركة "سبيس إكس"

أعلنت شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عن إطلاق 13 قمرا صناعيا عسكريا إلى الفضاء على متن صاروخ "فالكون 9" لصالح وزارة الدفاع الأمريكية.

 

ووفقا للشركة الأمريكية، ستعمل كوكبة الأقمار الصناعية، التي يتم إنشاؤها في مدار أرضي منخفض كجزء من برنامج "Proliferated Warfighter"، على اكتشاف وتتبع عمليات إطلاق الصواريخ، وتوفير "الاتصالات العسكرية العالمية".

 

وقامت الشركة، ببث مباشر لإطلاق صاروخ "فالكون 9" القابل لإعادة الاستخدام من قاعدة "فاندنبرغ" الفضائية في ولاية كاليفورنيا، بحسب ما نقلت وكالات.

 

وكان الإطلاق، الذي تم تأجيله مرتين هو منذ بداية العام الحادي والستين  للشركة التي كررت بالفعل ضرب الرقم القياسي لعام 2022، ولديها فرصة لتجاوزه في الأشهر الأربعة المتبقية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة تطوير الفضاء الأمريكية، أن شركة "سبيس إكس" فازت بعقد قيمته 149 مليون دولار لتصنيع أقمار صناعية تتتبع القذائف لصالح وزارة الدفاع الأمريكية.

 

وتشتهر "سبيس إكس" بإعادة استخدام الصواريخ والكبسولات الفضائية، كما أنها تكثف إنتاج أقمار صناعية لمشروع "ستارلينك" الذي يضم مئات أقمار الاتصال عبر الإنترنت والذي يأمل ماسك أن يدر أرباحا تساعده على تمويل أهداف الشركة في مجال التنقل بين الكواكب.

على ماذا ينص العقد؟

وقال مسؤول بوكالة تطوير الفضاء، إن العقد ينص على أن تستخدم "سبيس إكس" مصنع تجميع "ستارلينك" في ريدموند بواشنطن، لإنتاج أربعة أقمار صناعية مزودة بمستشعر لتتبع القذائف يعمل بالأشعة تحت الحمراء تحصل عليه من شركة متعاقدة.

 

وحصلت سبيس إكس في 2019 على مبلغ 28 مليون دولار من سلاح الجو لاستخدام شبكة أقمار "ستارلينك" الوليدة لاختبار خدمات إنترنت مشفرة مع عدد من الطائرات العسكرية.

 

تجدر الإشارة إلى أن البنتاجون أعلن في يوليو الماضي، أن "ستارلينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" والتي تقدم خدمة الاتصالات بالأقمار الصناعية أصبحت تمتلك الآن عقدا من وزارة الدفاع لبيع خدمات أقمارها لمساعدة أوكرانيا.

وقال البنتاجون في بيان: "ما زلنا نعمل مع مجموعة كبيرة من الشركاء العالميين لضمان امتلاك أوكرانيا قدرات فعالة فيما يتعلق بالأقمار الصناعية والاتصالات.. تمثل الاتصالات بالأقمار الصناعية جزءا حيويا من شبكة الاتصالات الأوكرانية بالكامل، وتتعاقد الإدارة مع ستارلينك لتوفير خدمات من هذا النوع".

 

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