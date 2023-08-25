البنتاجون: سنبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16" فى أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها ستبدأ في تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات "إف 16" فى شهر أكتوبر المقبل.

وأوضحت الوزارة -في بيان لها- أن عمليات التدريب ستكون في قاعدة موريس فى ولاية أريزونا، جنوب غربي الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوزراء النرويجي، يوناس جار ستور، أن بلاده ستزود أوكرانيا مقاتلات "إف-16"، لتصير بذلك ثالث بلد يتعهد تزويد كييف بهذه الطائرات المقاتلة.



وأوضح ستور -في بيان نقلته قناة "فرانس 24" اليوم /الخميس/- أن عدد هذه الطائرات والجدول الزمني لتسليمها سيتمّ تحديدهما في وقت لاحق.

وكانت وسائل إعلام نرويجية قد أفادت في وقت سابق اليوم بأن أوسلو ستزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور إلى كييف.



يذكر أن هولندا والدنمارك أعلنتا الأسبوع الماضي عن تسليم طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى كييف، في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"القرار التاريخي".