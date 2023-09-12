افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بالإسماعيلية.. غدًا

أعلن أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، عن افتتاح معرض «أهلًا مدارس 2023»، مساء غد الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الإسماعيلية وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية.

في هذا السياق، واصلت الغرفة التجارية بالإسماعيلية، اجتماعاتها التنسيقية مع أصحاب محلات الفراشة ومكاتب تنظيم المعارض والتجهيزات، ضمن الاستعدادات النهائية لإقامة معرض أهلًا مدارس 2023، في موعده الرسمي.

كما أجرى أكرم الشافعي، رافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة جولة داخل المعرض لمتابعة الاستعدادات الأخيرة.

جاء ذلك بحضور أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية، جلال أبوالطاهر نائب أول، أسامة العدوي نائب ثان، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبدالعزيز أمين صندوق، أحمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، ومن أعضاء مجلس الإدارة آمال محمود، صابر همام، محمد فايق، كمال حمودة، علي العدوي، محمد السيد مدير الغرفة، غريب محمد غريب مدير عام الشئون المالية، وفاء مهدي مدير الشئون المالية.

معرض أهلًا مدارس يلبى جميع احتياجات الأسرة المصرية في جميع مراحل التعليم

من جانبه أكد أكرم الشافعي، أهمية معرض «أهلًا مدارس» كونه معرضًا مجتمعيًا يلبي جميع احتياجات الأسرة المصرية في مختلف مراحل التعليم من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي والسلع الغذائية بخصومات تقل عن مثيلتها بالاسواق.

وأشار جلال أبوالطاهر، إلى الدور المجتمعي المهم الذي يقوم به منتسبو الغرفة على مدار السنوات السابقة والذي يزداد مع مرور الوقت بتقديم خدمات متميزة للمواطنين، خاصة خلال المواسم مثل "أهلًا مدارس- أهلًا رمضان- الأعياد" وخلال أي ظروف استثنائية تمر بها البلاد، موجهًا الشكر لكل منتسبي الغرفة في جميع الأنشطة على هذا الدور المجتمعي.

وشدد أسامة العدوي، على العمل معًا من أجل تخفيف العبء عن المواطنين خلال الفترة المقبلة من خلال أنشطة الغرفة التجارية وبالتنسيق مع التجار ومنتسبي الغرفة، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تسهيلات للتجار

كما أشار سعيد شعيب، إلى تقديم تسهيلات كبيرة للتجار، لإقامة معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تشمل الموافقة على الأماكن التى يختارها التجار بالمجان، وكذلك عمل التجهيزات اللازمة لإقامة المعرض بمعرفة الغرفة التجارية بالمحافظة، بهدف حثهم على إقامة المعارض والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين.

فيما وجه وائل عبدالعزيز، دعوة للتجار وأصحاب محلات الفراشة وتنظيم المعارض من الحضور، مؤكدًا أن عليهم دورًا مجتمعيًا كبيرًا بوضع أقل نسب تخفيضات على أسعار التجهيزات وتوفير السلع بأسعار في متناول الجميع في ظل استعداد مواطنينا لاستقبال الموسم الدراسي الجديد لتخفيف العبء عنهم.

وأكد أحمد سامي سليم، أن معرض «أهلًا مدارس»، يوفر كل المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، بداية من الأدوات المكتبية والملابس الخاصة بالمدارس «اليونيفورم»، بالإضافة للأحذية والحقائب والملابس الرياضية.

وأوضح محمد فايق، أن المعرض يتضمن معروضات لجميع المستلزمات الدراسية من الزى المدرسي والأحذية والشنط المدرسية والأدوات الدراسية والهندسية، بأسعار مخفضة بنسب تتراوح من 25% إلى 35%.

وقالت آمال محمود، إن المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة، وبأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، مؤكدة أنّ رؤية استراتيجية تمكين المرأة 2030 ترتكز على أن تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في عام 2030.

كما أشار صابر همام إلى مشاركة عدد كبير من التجار في المعرض وتسهيل جميع الإجراءات لصالح المستهلك والتاجر في نفس الوقت.

وأكد كمال حمودة، استمرار عمل المعرض على مدار شهر، على أن يتم تنظيم قوافل من المستلزمات المدرسة بالمراكز والقرى في إطار سياسة الدولة لوصول جميع أوجه الدعم إلى الجميع.

وأشار علي العدوي إلى التنسيق التام مع محافظة الإسماعيلية ومديرية الأمن ومديرية التموين من أجل تنظيم معرض مميز يطرح المعروضات بأسعار مخفضة وجودة مميزة.

واختتم محمد السيد، مدير الغرفة، أن المعرض يوفر جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة بنسبة 25% مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، مؤكدًا حرص الدولة على تقديم جميع أوجه الدعم للمواطنين.