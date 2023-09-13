مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 13-9-2023 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 13-9-2023 في كافة محافظات الجمهورية محور اهتمام الملايين من المسلمين الراغبين في ضبط مواعيد أداء الفرائض الخمس في مواقيتها المحددة والمعتمدة من وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد التابعة لها لرفع الأذان وإقامة الصلاة.



مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 13-9-2023 في المحافظات

توضح الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 13-9-2023 في المحافظات والمعتمدة من وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان وإقامة الصلاة في كافة مساجد الجمهورية وهى كما يلي:

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:09 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:50 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:21 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:04 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:22 مساء.



موعد الصلاة في محافظة مطروح

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:24 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 1:08 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:39 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:21 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:41 مساء.



موعد الصلاة في محافظة دمياط

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:06 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:50 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:21 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:04 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:23 مساء.

موعد الصلاة في محافظة البحيرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:12 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:55 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:26 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 7:09 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:28 مساء.



موعد الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:11 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:47 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:15 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 6:58 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:13 مساء.



موعد الصلاة في محافظة السويس

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:04 فجرا.

صلاة الظهر في تمام الساعة 12:46 ظهرا.

صلاة العصر في تمام الساعة 4:17 عصرا.

صلاة المغرب في تمام الساعة 6:59 مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:18 مساء.

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