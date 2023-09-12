"كهرباء الإسكندرية" تنظم ندوة دينية للعاملين في الشركة

نظمت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تحت رعاية المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء على مدار يومي الإثنين والثلاثاء ندوة توعوية للعاملين بالشركة بفرع برج العرب الجديد وبديوان عام الشركة؛ لرفع الوعي الديني ونشر الفكر الديني الوسطي المستنير وتنمية روح الإنتماء للوطن والجوانب الإيمانية والأخلاقية التي دعى اليها الدين الإسلامي، بحضور الدكتور إبراهيم الجمل - مدير عام الدعوة والإعلام الديني ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية الأزهر الشريف والدكتور فرج محسن غانم، مدير إدارة التوعية بمنطقة وعظ الإسكندرية- الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ سمير حامد إسماعيل الرجيلي- واعظ أول وعضو قافلة الأمام الأكبر والشيخ رمضان عباس محمد - واعظ أول وعضو قافلة الأمام الأكبر والشيخ محمد عبد العزيز - واعظ أول وعضو قافلة الأمام الأكبر والشيخ صبحي عبدالسلام، واعظ أول وعضو قافلة الأمام الأكبر ورأفت صلاح كمال - العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية.

حضر الندوة بديوان عام المهندس إيهاب الفقى رئيس مجلس إدارة الشركة و النواب ولفيف من قيادات الشركة.

وأعرب الفقي عن تقديرة لدور الأزهر وعلماؤه في نشر تعليم الدين الإسلامي السمحة والوسطية وصحيح الدين بعيدا عن الغلو والأفكار الهدامة التي تعمل على التخريب وليس البناء.

في نهاية الندوة، تم فتح باب أسئلة الحوار لدى العاملين والإجابة عليها كانت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقي، السبت الماضي، فعاليات الأسبوع الأول لتدريب طلبة الكليات والمعاهد العليا كلية حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قام المهندس محمد عبدالله مدير عام التدريب بإلقاء محاضرة بعنوان (المنظومة الكهربية).

كما بدأت اليوم فعاليات التدريب الصيفى لطلبة الجامعات والمعاهد العليا الحكومية (كلية الآداب)، حيث قام ياسر بيومى مهندس أول بإدارة G. I. S لشبكات الجهد المنخفض بإلقاء محاضرة فى البرنامج.