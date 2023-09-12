وزير الصحة الليبى: الوضع مأساوى فى درنة وهناك آلاف الضحايا

قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل اليوم الثلاثاء، إن الوضع في درنة مأساوي، لافتًاً إلى وجود آلاف الضحايا بسبب الإعصار دانيال، بحسب قناة العربية.

كما ناشد مجلس الدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الدول الشقيقة والصديقة الإسراع في تقديم معونات الإغاثة وانتشال الضحايا.

من جانبه؛ أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بليبيا، أن معظم عمليات الإنقاذ تتم يدويًا بمساعدة مواطنين، لافتًا إلى أنهم غير قادرين على التواصل مع الفرق الإسعافية في درنة بسبب انقطاع الاتصالات، بحسب قناة الشرق السعودية.

مجلس الدولة الليبي يدعو إلى التكاتف

فيما دعا رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية للعمل بتنسيق كامل تحت خلية أزمة، لأن هذا أدعى للنجاح وتجاوز المحنة.

وأكد تكالة في تسجيل مصور، أن الأزمة التي مرت بها المنطقة الشرقية كشفت عن مدى ترابط الشعب الليبي، داعيًا إلى مزيد من التكاتف بين أبناء الشعب وهبة وطنية تجسد الأخوة وعمق الترابط بين أبناء الوطن الواحد، بحسب موقع ليبيا الآن.

وحث تكالة رؤساء الدول الشقيقة والصديقة على الإسراع في تقديم المعونة المتعلقة بالإغاثة والإجلاء والإنقاذ وانتشال الضحايا، وكل ما من شأنه الإسهام في تجاوز هذه الكارثة الطبيعية.

الجيش الليبي يكشف صعوبة الوصول للمناطق المتضررة

من جهته، قال اللواء أحمد المسماري، متحدث الجيش الليبي، إن العديد من المناطق يصعب الوصول إليها جراء العواصف والسيول الغزيرة، حيث إن كل طرق المواصلات أصبحت خارج الخدمة بسبب العاصفة.

وأضاف المسماري، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أننا نحتاج إلى فتح ممر جوي وبحري لنقل المصابين المتضررين من العاصفة، إضافة إلى أننا نحتاج إلى الدعم اللوجستي والإنساني لدعم متضرري العاصفة.

وأكد متحدث الجيش الليبي، أن مصر وليبيا شعب واحد، ومصر ذات فضل كبير على ليبيا عبر مئات السنين، لافتًا إلى أنه تم بدء وصول الطيران العمودي إلى الأراضي الليبية لإغاثة منكوبي العاصفة والسيول.