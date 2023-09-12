الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

البحر فى حضرة العاصفة دانيال.. كيف أثّر الإعصار على طقس الإسكندرية؟ (صور)

شاطئ الاسكندرية تحت
شاطئ الاسكندرية تحت العاصفة

مازالت آثار العاصفة دانيال تُؤثر على طقس الإسكندرية منذ الأمس ليتقلب طقس عروس البحر المتوسط وتتغير الظواهر الجوية، تأثرًا بالإعصار دانيال القادم من ليبيا.

وتسببت العاصفة دانيال في تغيُر لون الجو إلى اللون الأصفر بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، لتصل سرعتها إلى 34 كم/ ساعة، مع استمرار الجو الغائم جزئيًا.

وانخفضت أعداد المتواجدين على كورنيش الإسكندرية بسبب الهواء المُحمل بالأتربة والغبار والذي يعيق الرؤية ويؤثر على التنفس أيضًا.

وتسببت العاصفة دانيال في قلة إشغالات في مختلف شواطىء الاسكندرية، مع ارتفاع موج البحر عن 1.5 إلى مترين على شواطئ الإسكندرية، وارتفاع نسبة الرطوبة.

وأهابت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين بضرورة توخي الحذر واتباع التعليمات بضرورة الانتباه أثناء القيادة وقت هطول الأمطار، تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر. 

كما أهابت محافظة الإسكندرية بتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة،عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، عدم ركن السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

الإسكندرية تأثرت جراء مرور العاصفة دانيال بمصر
الإسكندرية تأثرت جراء مرور العاصفة دانيال بمصر.. انخفضت الأعداد، لكن مصيفون رفضوا مغادرة الشاطئ 
الإسكندرية تأثرت جراء مرور العاصفة دانيال بمصر.. انخفضت الأعداد، لكن مصيفون رفضوا مغادرة الشاطئ 
الإسكندرية تأثرت جراء مرور العاصفة دانيال بمصر.. انخفضت الأعداد، لكن مصيفون رفضوا مغادرة الشاطئ 
الإسكندرية تأثرت جراء مرور العاصفة دانيال بمصر.. انخفضت الأعداد، لكن مصيفون رفضوا مغادرة الشاطئ 
الإسكندرية تأثرت جراء مرور العاصفة دانيال بمصر.. انخفضت الأعداد، لكن مصيفون رفضوا مغادرة الشاطئ 
الإسكندرية تأثرت جراء مرور العاصفة دانيال بمصر.. انخفضت الأعداد، لكن مصيفون رفضوا مغادرة الشاطئ 
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