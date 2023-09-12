الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العاصفة دنيال.. رئيس "صرف الإسكندرية" يتفقد تمركزات السيارات والمعدات استعدادا لسقوط الأمطار

متابعة تمركزات معدات
متابعة تمركزات معدات الصرف الصحي

أجرى اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة مرورية على تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها بمناطق المنتزة أول وثان وشرق ووسط، استعدادا لسقوط الأمطار ضمن تداعيات العاصفة دنيال.

وأشار "نافع" إلى أنه قد تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع اعتبارًا من أمس الإثنين الموافق 11 سبتمبر أن تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها الى 40 -50 كم/ ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتشهد المحافظة أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة و رعدية احيانا.

وتابع أنه من خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة. 

وأوضح "نافع" أنه فور ورود بيان هيئة الأرصاد الجوية تم إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة بداية من الشنايش والمطابق حتي بيارات محطات الرفع والمعالجة، وانتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وأكد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

متابعة تمركزات معدات الصرف الصحي
متابعة تمركزات معدات الصرف الصحي
متابعة تمركزات معدات الصرف الصحي
متابعة تمركزات معدات الصرف الصحي
متابعة تمركزات معدات الصرف الصحي
متابعة تمركزات معدات الصرف الصحي
متابعة تمركزات معدات الصرف الصحي
متابعة تمركزات معدات الصرف الصحي
الصرف الصحي بالإسكندرية العاصفة دنيال تكثيف أعمال التطهير رفع حالة الطوارئ سقوط أمطار

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