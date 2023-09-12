إزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بمواصلة الحملات لرصد كافة التعديات بمختلف أنواعها مؤكدا عدم التهاون والتصدى بكل قوة وحسم واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملاتها المكثفة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 17 حالة تعدي ومخالفات بناء بدون ترخيص وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قام محمد عبدالغنى نائب رئيس المدينة بحضور عمر ابراهيم رئيس حى جنوب المدينة بإزالة حالة تعدى بالبناء فى المهد على مساحة 70 مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف إزالة حالة بناء في المهد بدون ترخيص خلف محطة الصرف بمساحة 60 متر مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وقامت الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة برئاسة ياسر عبدالحميد رئيس القرية وعدد من الجهات المعنية بإزالة 6 حالات تعدى بالبناء المخالف على أملاك حماية النيل بمساحة 280 مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قام أشرف سطوحى رئيس قرية إبشادات وبحضور عدد من الجهات المعنية بإزالة وفك 2 حالة فك شدة خشبية بقرية جعوير هور بمساحة 210 متر، كما تم إيقاف حالة بناء فى المهد بمساحة 175 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس قامت بإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط.

وأكد اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقرية تله تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية على مساحة ٢٢ سهم، وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابه لمنع انتشار البناء العشوائى ، وفى سياق متصل ، تمكن قسم التنظيم والمتغيرات بقرية طوخ الخيل من رصد وتنفيذ إزالة فوريه لحالة تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية علي مساحة ٨٥ متر وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون حتى يكون عبره لمن تسول له نفسه المساس بسلطة القانون.

كما تمكنت الوحدة المحلية لدمشير تحت إشراف محمد جابر رئيس القرية بإزالة حالة تعدى بمساحة 8 سهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وذلك بحضور إكرام محمد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا والحسينى شادى رئيس الوحده المحليه بقرية تله ومحمد سميح رئيس الوحده المحليه بقرية طوخ الخيل وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات.

وأشار المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي شمال المحافظة، إلى أن الوحدة المحلية بالمركز بإشراف نواب رئيس المركز أقامت بإزلة في المهد لعدد حالتين تعدي بالبناء على الأرض الزراعية في المهد بكل من قريه منبال وقرية حلوة بمساحه ٧٠٠ متر باستخدام معدات الوحدة المحلية.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا