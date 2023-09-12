الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رقم غائب منذ 6 سنوات.. ماذا ينتظر «موديست» في مشواره مع الأهلي؟

أنتوني موديست
أنتوني موديست

يستعد الفرنسي أنتوني موديست الجمعة المقبل، لخوض أولى مواجهاته مع الأهلي ضد الجيش الملكي المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

وضم الأهلي موديست صباح الثلاثاء، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسمين، لينهي أخيرًا ملف المهاجم الأجنبي الذي دام أكثر من عام في الفريق، ويعتبر “موديست” أول مهاجم أوروبي في تاريخ الأهلي.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز الأرقام المنتظرة أن يحققها موديست مع الأهلي؟

  • يأمل موديست بأن يكون الهداف الأجنبي في الأهلي لأول مرة منذ 6 سنوات حيث كان المغربي وليد أزارو هداف الفريق في 2017 بـ 18 هدفًا.
  • كما يأمل موديست بأن يكون هدافي الدوري من الأهلي بعد غياب عامين حيث كان محمد شريف هداف الدوري في موسم 2020-2021 بـ 21 هدفًا.
  • ويسعى الفرنسي بكثر رقم أول مهاجم أجنبي هداف في الموسم الأول له حيث كان فلافيو الهداف في موسم 2006-2007 بـ 17 هدفًا.

 

ماذا قدم موديست المرشح لهجوم الأهلي بالأرقام؟

لعب “موديست” خلال مسيرته التي امتدت لـ16 عامًا مع الأندية، 478 مباراة سجل خلالها 178 هدفًا وصنع 38 آخرين. 

وأبرز ما يميز موديست صاحب الـ188 سم هو إجادته للرأسيات، حيث سجل 40 هدفًا بالرأس في مسيرته وهو رقم كبير. 

كما يمتاز “موديست” بتنفيذ ركلات الجزاء، حيث سجل 25 ركلة جزاء ناجحه في مسيرته، كما سجل 49 هدفًا حاسمًا للفرق التي لعب لها من أصل الـ178 هدفًا.

وأفضل مواسمه على الإطلاق كان موسم 2016/ 2017 عندما حل ثالثًا في جدول ترتيب هدافي البوندزليجا بـ25 هدفًا. وأتى موسم 2021/ 2022 قبل الماضي كثاني أفضل مواسمه مع كولن عندما حال رابعًا في جدول ترتيب الهدافين بـ20 هدفًا. 

أهم ما يميز موديست أيضًا كمهاجم هو تحركاته الكثيرة داخل منطقة الجزاء وتمركزه الدائم والخطر داخل منطقة الجزاء.

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