الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بديل هالاند.. الصحف العالمية تعلق على انضمام أنتونى موديست للأهلى

أنتوني موديست
أنتوني موديست

جذب تعاقد النادي الأهلي مع الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم فريق بروسيا دورتموند السابق، أنظار الصحافة العالمية.

وأعلن النادي الأهلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، في صفقة انتقال حر في عقد لمدة موسمين.


كيف علقت الصحف العالمية على تعاقد الأهلي مع أنتوني موديست؟
 

ونشرت صحيفة آس الإسبانية تقريرًا عن انتقال موديست للنادي الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم، واختارت له عنوان: "من بديل هالاند للكرة المصرية؟، موديست ينضم إلى بطل إفريقيا بعد عام من انضمامه لبروسيا دورتموند على أمل أن يحل محل هالاند".

فيما كتب موقع سبورت 1 الألماني: "موديست يذهب إلى الأهلي القاهري، ويواصل مسيرته الكروية مع الأهلي بعد فترات مع هوفنهايم وكولن ودورتموند".


بينما عنونت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أنتوني موديست يوقع للأهلي، لاعب دورتموند السابق ينطلق في مغامرة مع بطل مصر".

وتابعت: "أنتوني موديست انضم للأهلي بعد عام من توقيعه لبروسيا دورتموند مع توقعات باستبداله هالاند، بعد أن وقع مع الفريق ليحل محل سباستيان هالر، الذي تم تشخيصه بورم خبيث".


بينما عنونت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية: "رسميًا موديست لاعب بروسيا دورتموند السابق يستأنف نشاطه من مصر ويوقع مع الأهلي".


فيما قالت وكالة رويترز: "موديست مهاجم دورتموند السابق ينضم للأهلي بطل إفريقيا".

وتابعت: "موديست مهاجم دورتموند السابق ينضم للأهلي بطل إفريقيا بعد عام فقط من التوقيع مع الفريق الألماني لاستبدال إرلينج هالاند".

وأضافت: "موديست انضم لدورتموند ليحل محل سباستيان هالر، الذي تم تشخيصه بورم خبيث في الخصية".

 

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