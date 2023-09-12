مجلس الشيوخ ينكّس أعلامه حدادًا على ضحايا المغرب وليبيا

نكس مجلس الشيوخ، صباح الثلاثاء، أعلامه حدادًا على ضحايا الزلزال الذى أصاب المملكة المغربية، وكذا ضحايا الإعصار الذى اجتاح دولة ليبيا، عملاً بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ حتى يوم الخميس الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣؛ حدادًا على ضحايا الكارثتين الإنسانيتين في كل من المغرب وليبيا، وتضامنًا مع الأشقاء في كلتا الدولتين.

وفى هذا السياق؛ نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ضحايا زلزال المملكة المغربية الشقيقة؛ وتقدم سيادته باسمه واسم السادة أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولجميع أبناء الشعب المغربي الشقيق، وتقدم سيادته بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لمصابي هذه الكارثة الإنسانية.

كما نعى عبدالرازق ضحايا الإعصار في دولة ليبيا الشقيقة، وتقدم باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا وإلى جميع أبناء الشعب الليبي الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

مجلس النواب ينكّس أعلامه حداداً على ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا



نكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس، اليوم الثلاثاء، حداداً على ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال فى المغرب والإعصار في ليبيا، وذلك عملاً بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 حتى غروب الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي الحداد ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة للمملكة المغربية الشقيقة فى ضحايا الزلزال الذي ضرب أماكن متعددة من المملكة، كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب الليبي الشقيق في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الإعصار، داعياً المولى عز وجل أن يُلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، متمنياُ الشفاء العاجل للمصابين.