الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: مساعدات مصر للأشقاء فى ليبيا والمغرب شعور قومى طبيعى

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

تحدث عماد الدين حسين، كاتب صحفي، عن التضامن المصري مع المغرب وليبيا، وتضمن مجموعة من القرارات فيها التضامن الشعبي والدعم اللوجستي والعيني.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قادة القوات المسلحة لتقديم المساعدات للأشقاء في ليبيا والمغرب، يعبر عن وجهة نظر مصر الطبيعية، فهي دولة عربية كبرى في المنطقة وعلاقتها العربية مع الشعوب متميزة دائمًا.

وتابع أن مصر حينما وقع زلزال فى تركيا وسوريا لم تكن لنا علاقات بين البلدين حينها، ولكن بادرت في إرسال المساعدات بشكل عاجل، مقارنة بالأشقاء في ليبيا والمغرب التي تربطنا بهم علاقات قوية ومتجذرة، مضيفًا أن التوجيه بإرسال المساعدات تدل على الشعور القومي الطبيعي المصري للأشقاء في ليبيا والمغرب.

العاصفة دانيال تضرب مدينة درنة الليبية 

وتسببت العاصفة دانيال في سقوط العديد من الضحايا في مدينة درنة الليبية، الجمعة، وأدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير البنية التحتية والممتلكات.

زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب المغرب

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، ليل الجمعة / السبت، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.

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