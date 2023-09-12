كاتب صحفى: مساعدات مصر للأشقاء فى ليبيا والمغرب شعور قومى طبيعى

تحدث عماد الدين حسين، كاتب صحفي، عن التضامن المصري مع المغرب وليبيا، وتضمن مجموعة من القرارات فيها التضامن الشعبي والدعم اللوجستي والعيني.

وقال، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع قادة القوات المسلحة لتقديم المساعدات للأشقاء في ليبيا والمغرب، يعبر عن وجهة نظر مصر الطبيعية، فهي دولة عربية كبرى في المنطقة وعلاقتها العربية مع الشعوب متميزة دائمًا.

وتابع أن مصر حينما وقع زلزال فى تركيا وسوريا لم تكن لنا علاقات بين البلدين حينها، ولكن بادرت في إرسال المساعدات بشكل عاجل، مقارنة بالأشقاء في ليبيا والمغرب التي تربطنا بهم علاقات قوية ومتجذرة، مضيفًا أن التوجيه بإرسال المساعدات تدل على الشعور القومي الطبيعي المصري للأشقاء في ليبيا والمغرب.

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