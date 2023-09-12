مؤسسة هيكل تقيم احتفالية خاصة بمئوية الأستاذ

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن احتفال خاص، في السادسة والنصف مساء السبت 23 سبتمبر، في المتحف القومي للحضارة المصرية، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد الأستاذ محمد حسنين هيكل.

الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة هيكل التشجيعية

ومن المقرر أن يتم خلال الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة هيكل التشجيعية للصحافة العربية للعام السابع على التوالي.

وتعد جائزة هيكل من أهم الجوائز التي تشجع على التميز في مجال الصحافة العربية، وتمنح للصحفيين المبدعين والملتزمين بالمهنية.