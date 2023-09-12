"العربية للتصنيع" تتعاون مع شركات ألمانية لإنشاء مصنع لتدوير إطارات المركبات

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع عجلة التصنيع المحلى واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بالشراكة مع الخبرات الصناعية العالمية، بما يسهم في العمل علي خفض الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع، وكل من الشركتين الألمانيتين INTEC Rubber Powder GmbH , RECOM Patent & License GmbH الذي تم توقيعه اليوم في إطار فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإستثمار البيئي و المناخي بمصر، بحضور كل من اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

يأتي التعاون في إطار مجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة من التعاون والإستثمارات المشتركة في ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

-شراكات استراتيجية مُثمرة

في هذا الصدد، أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تحرص على إقامة شراكات إستراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الألمانية العالمية المتخصصة للبدء في تأسيس مصنعا بشراكة مشتركة لتدوير الإطارات لكافة أنواع المركبات.

وأوضح أن هذا المشروع الصناعي يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لتدوير إطارات السيارات والمركبات بكافة أنواعها طبقا لمواصفات الجودة العالمية، وأيضا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والعربية، ما ينعكس بالإيجاب علي توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.

وأضاف أنه جاري اتخاذ كل الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع، موضحا أن هذا التعاون يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب علي أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جهتهما، أعرب كبار مسؤولي الشركتين الألمانيتين INTEC Rubber Powder GmbH , RECOM Patent & License GmbH, عن تقديرهم لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدين أن الاتفاق يستهدف عقد شراكات مشتركة طويلة الأجل، من خلال التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، مشيدين بالتزام الهيئة بكافة معايير الجودة العالمية ولديها خبرات متميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية.

تحقيق التنمية المستدامة

وأضافوا أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، وخصوصا أننا سنعمل على تصميم وتصنيع نظم ذكية متطورة لتدوير إطارات المركبات بمختلف أنواعها بفكر وإبداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات التنموية المختلفة.