"الصناعات الهندسية" تبحث مع ممثلي "العربية للتصنيع" نتائج اختبارات محابس البوتاجاز

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس اجتماعا مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع لبحث أي ملاحظات على تصنيع محابس البوتجاز من قبل الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية (مصنع ABD) التابع للهيئة العربية للتصنيع بعد استلام العينات من ممثلي الشركات المصنعة للبوتاجاز في مصر.

وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية في بيانه اليوم إن الغرفة والشركات والمصانع المصرية تهدف إلى خفض الفاتورة الاستيرادية من محابس البوتاجاز بعد إنتاجه بتصميم وتصنيع مصري بالهيئة العربية للتصنيع.

تفخر بها الصناعة المصرية وتفادي المعوقات

وأكد محمد المهندس أن الهدف من هذا الاجتماع هو معرفة نتائج اختبار محابس الأمان بعد استلام عينات المحابس للوصول إلى نتيجة مرضية تفخر بها الصناعة المصرية وتفادي المعوقات وتلقى المقترحات للوصول إلى منتج نهائي متكامل.

وأوضح أن ذلك يأتي بهدف توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الهندسية والهيئة العربية للتصنيع لتوفير المحابس بالمواصفات العالمية.

من جانبه، عرض المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية ملخص للاجتماعات السابقة، واستعرض ما تم خلال الاجتماعات السابقة بخصوص محابس الأمان وما انتهت إليه الاجتماعات التي توالت حتى اليوم للوقوف على نتائج اختبار عينات محابس الأمان داخل معامل الشركات المختلفة.

تعميق التصنيع المحلي بدلاً من استيراده

وأشار الدكتور سيد إسماعيل مستشار رئيس مجلس إدارة مصنع abd التابع للهيئة العربية للتصنيع إلى أنه جاء اختيار محبس الأمان ليتم تعميق التصنيع المحلي بدلاً من استيراده بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكدا أن جميع الحضور هم شركاء لهذا العمل.

وأوضح أنه تم العمل على إنتاج محبس البوتجاز من خلال خط الإنتاج القديم وبمجرد الانتهاء من التصميم تم البدء في إصدار العينات الأولية واختبارها في إيطاليا، ومن ثم الاستعانة بمعامل الشركات المصرية لاختبارها، مؤكدا أنه سوف يتم استيراد الماكينات الحديثة فور لبدء هذا المشروع.

وناقش المشاركون بالاجتماع عددا من الاختبارات الفنية التي تم إجراؤها على العينات منها اختبار التسريبات و اختبار الأداء والتشغيل واختبار درجة حرارة المحبس.

وتم وضع جميع الملاحظات من قبل مصنعي البوتجاز في عين الاعتبار والعمل عليها ليتم دراستها وتفاديها من قبل مصنع الهيئة.

تحقيق الجودة المطلوبة وتعميق التصنيع المحلي

وأكد اللواء ياسر عطية نائب رئيس مجلس ادارة abd المنتج لمحبس البوتجاز والتابع للهيئة العربية للتصنيع على الالتزام الكامل لتحقيق الجودة المطلوبة وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية لهذا النوع من المحابس وسيتم عرض نتائج الاختبارات على رئيس مجلس ادارةً الهيئة العربية للتصنيع لبدء ضخ الاستثمارات اللازمة لبدء الإنتاج الكمي.

شارك في الاجتماع كل من المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية والمهندس عصام غبريال مستشار رئيس مجلس إدارة مصنع abd والمهندس أحمد فرج رئيس قطاع الجودة والمهندس محمد صفوت مدير مشروع تصنيع الصمامات .