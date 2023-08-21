عضو «غرفة الطباعة»: الرهان على وعي المواطن في مواجهة جشع التجار

قال أحمد جابر، عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتخفيض الأسعار، بحتاج لمزيد من الرقابة الحكومية والوعي المجتمعي لتحقيق الهدف منها وهو مواجهة جشع التجار.

وأوضح “جابر” في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن التجار هم المسئولون عن إرتفاع الأسعار، موضحًا أنهم يقومون بتسعير السلع بحسب المناطق، بمعنى أنهم يقومون برفع أسعار بعضها في المناطق الراقية، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار في بقية المناطق، لذلك لابد من تشديد الرقابة على الأسواق.

وطالب عضو "غرفة الطباعة"، لضرورة توعية المواطنين بسرعة الإبلاغ عن التجار المتلاعبين في الأسعار، مؤكدًا أن “حماية المستهلك” يتعامل بجدية مع جميع البلاغات.

وأشار جابر إلي أنه تعتبر مكافحة جشع التجار وارتفاع الأسعار مسألة حساسة تتطلب اتخاذ إجراءات من قبل الحكومة، حيث أن هناك عدة إجراءات يمكن أن تتبعها الحكومة لمواجهة هذه المسألة، وهي مراقبة ومراجعة الأسواق، والتي يمكن للحكومة تعزيز الرقابة والمراقبة على الأسواق لمراقبة تصرفات التجار ومنع الممارسات غير القانونية مثل التلاعب في الأسعار والاحتكار.

وأضاف أنه يمكن للحكومة تشديد القوانين المتعلقة بالتجارة والأسعار وتطبيقها بصرامة، يجب أن تكون العقوبات للتجار غير الملتزمين بالقوانين صارمة بما يكفي لتثبيط أي محاولة للتستر على جشع التجار.

واختتم مركدًا على أهمية تكثيف حملات التوعية بأهمية دور المواطن في مواجهة جشع التجار، مع خلق البدائل مثل التسوق الذكي وضرورة المقارنة بين الأسعار والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية.