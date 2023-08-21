"الجبلى" يوضح المكاسب المتوقعة من انضمام مصر لـ"بريكس"

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس لجنة إفريقيا في اتحاد الصناعات، إن العالم يترقب اجتماع قمة تجمع «بريكس»، الذى تستضيفه جنوب إفريقيا، غدًا وبعد غد، مشيرًا إلى أن قبول مشاركة مصر في قمة البريكس سيكون له مردود إيجابي من الناحية الاقتصادية.

وأوضح "الجبلي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشاركة في القمة ستركز على تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول المشاركة، بالإضافة إلى أن مشاركة مصر في تلك القمة ستجعل التعامل مع الدول المشاركة في القمة بالعملة المحلية.

وأشار إلى أن ذلك سيزيد من الصادارت المصرية إلى الدول وزيادة الإنتاجية في عدد كبير من الصناعات المصرية، بالإضافة إلى زيادة قوة مصر اقتصاديًا وسياسيًا بين دول العالم، وزيادة تبادل الخبرات ما بين تلك الدول المشاركة في التجمع.

ونوه رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بالصناعات بأن انضمام مصر إلى قمة البريكس سوف يزيد من الفرص الاستثمارية في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مصر بوابة إفريقيا لجميع دول العالم.

ومن المتوقع أن تصوّت دول «بريكس» أثناء هذه القمة، التى دعت إليها ٦٧ دولة و٢٠ ممثلًا لمنظمات دولية، على انضمام أعضاء جدد إلى التجمع، بعد أن أبدت ٢٣ دولة رغبتها في الانضمام إلى «بريكس»، من بينها مصر والجزائر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وفلسطين، وأيضًا الأرجنتين وإندونيسيا.