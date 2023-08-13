وزير النقل ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهدان تسليم أحد قطارات مترو الأنفاق من إنتاج مصنع سيماف

استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وذلك بمقر مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة.

تأتي هذه الزيارة في إطار تسليم أحد قطارات مترو الأنفاق (الخط الثالث) من إنتاج مصنع سيماف تحت إشراف شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، بالإضافة إلي تفقد أعمال تحديث آليات التصنيع وخطوط الإنتاج بالمصنع وفقًا لنظم الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وأيضًا تطوير الطاقات الإنتاجية والبنية التحتية لصناعة السكك الحديدية والمترو، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات وزارة النقل.

خلال الزيارة، استمع وزير النقل لشرح توضيحي حول رؤية وخطة الهيئة العربية للتصنيع، التي تنفذها بنجاح لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي وتحديث خطوط الإنتاج لصناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وفقًا لجداول زمنية محددة، كما تمت مُتابعة مُعدلات تنفيذ المشروعات القائمة بين النقل والعربية للتصنيع لتلبية الطلب المتزايد من احتياجات وزارة النقل في مجال عربات ومهمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق لعدد من المشروعات الجارية، ومنها مشروعات تصنيع وتوريد عربات السكة الحديد بمختلف أنواعها، والمرحلة الأولى لتسليم عربات السطح لنقل البضائع، والتي تتضمن عدد 375 عربة، وكذا عربات توليد القوى والمزلقانات وتحديث إشارات السكك الحديدية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عربات الدرجة الثالثة وأيضًا عربات مترو الأنفاق بالخط الثالث، ورفع كفاءة عربات الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.

كما تضمنت الزيارة، المرور على ورش المصنع ومنها تصنيع مترو الأنفاق وتجميع الضفائر الكهربائية والتشطيب للمترو، وتجهيز الدهان وقطارات السكك الحديدية والغلال وقطارات السطح لنقل البضائع والقلاب وبواجي القطارات وماكينات التقطيع بالبلازما، بالإضافة إلى هنجر ماكينة التصنيع العملاقة (CNC) بالتعاون مع شركة (DMG MORE) الألمانية العالمية.

وخلال تسليم أحد قطارات مترو الأنفاق (الخط الثالث) أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، اهتمام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال كافة الطاقات الإنتاجية لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بالاستفادة من الخبرات العالمية.

وأعرب عن اعتزازه بزيارة الفريق مهندس "كامل الوزير"، وزير النقل لمصنع سيماف التابع للهيئة ودعمه الجاد المستمر للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة، مشيدًا بمجهودات وزارة النقل لتطوير وتحديث جميع أوجه مشروعات النقل والطرق بشكل غير مسبوق وفقًا لرؤية علمية مدروسة.

وأشار إلى أهمية توطين صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية، لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد المصري وتقليل الواردات، مشيرًا إلى الحرص على أن تكون المنتجات المصنعة وفقًا للمواصفات الفنية العالية وتواكب أحدث التكنولوجيا بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية والمترو وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بالمظهر الحضاري الذي يتفق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وأوضح "مختار عبداللطيف" حرص الهيئة على الإسراع بتطوير، وتحديث مصنع سيماف بالاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة والدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية مع الهيئة العربية للتصنيع ومنها تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وسرعة النقل من الموانئ الجديدة المتطورة إلى مختلف ربوع الجمهورية.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية لتلبية الطلب المتزايد من احتياجات وزارة النقل، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للهيئة العربية للتصنيع والخبرات المتميزة في تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بشكل فني متميز، مع مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع.

وفي سياق متصل، أشار اللواء أ. ح مهندس "مختار عبداللطيف " إلى أن عمليات تطوير مصنع سيماف تتم وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث نستهدف تغطية الاحتياجات المحلية وجميع مطالب وزارة النقل من عربات السكك الحديدية المختلفة، ومترو الأنفاق، وجميع وسائل النقل الذكي، فضلًا عن التصدير للدول الإفريقية والعربية، موضحًا أننا نستهدف زيادة معدلات الإنتاج للمصنع وتطوير البحوث والتصميم، مؤكدًا كفاءة الكوادر البشرية بمصنع سيماف والإمكانيات التكنولوجية المتطورة وبالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة على أحدث نظم التصنيع الرقمي وماكينات CNC.

وأضاف أن عمليات التطوير التي تجري في مصنع سيماف أوشكت على الانتهاء، لافتًا إلى أنه سيصبح لدينا مصنع يضاهي أفضل المصانع العالمية المتخصصة في صناعات السكك الحديدية والمترو، مشيرًا إلى أن الروح المعنوية لدى عمال المصنع مرتفعة جدًا، ويملؤهم الحماس لمضاعفة العمل وزيادة الإنتاج، والارتقاء بالمنتج النهائي وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية.