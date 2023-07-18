ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة: نعمل على إنتاج صناعة مصرية 100%

صناعة مصرية
صناعة مصرية

كشف اللواء عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، تفاصيل تسليم مرحلة جديدة من المعدات والمركبات تحت شعار «صنع في مصر»، قائلاً: "إن الهيئة العربية للتصنيع ذراع وشريك رئيسي للدولة، كما أن الهيئة هدفها توطين الصناعات المتطورة".

وأضاف عمرو عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن مصنع "قادر" من أقدم المصانع في التصنيع في مصر، وتم تأسيسه في 1949، ويقوم على تجميع وتجهيز الصناعات المتطورة.

وأوضح أن مصنع قادر يقوم بصناعة وتجهيز الآلات المتطورة التي يصنعها ما عدا «الشاسيه»، كما ان المكون المحلي في المنتجات التي تنتج داخل الهيئة يصل إلى لـ80%، لافتاً إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تعمل عليها الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة الحالية ستكون أغلبيتها بصناعة محلية تصل لـ 95%.

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

منة عدلي القيعي: "اختياراتي" كتبت في نص ساعة.. ونجاحها خضني (فيديو)

بشرى سارة.. افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل قريبًا

رئيس جنوب إفريقيا: طلب اعتقال بوتين خلال قمة بريكس "أمر غير مسئول"

منة عدلى القيعى: كتبت "بنت أبويا" فى 3 سنوات ولحنتها فى 5 سنوات

الباز: إلغاء حفل الرابر العالمى ترافيس سكوت خسر مصر دعاية بـ100 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى