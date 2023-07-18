رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة: نعمل على إنتاج صناعة مصرية 100%

كشف اللواء عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، تفاصيل تسليم مرحلة جديدة من المعدات والمركبات تحت شعار «صنع في مصر»، قائلاً: "إن الهيئة العربية للتصنيع ذراع وشريك رئيسي للدولة، كما أن الهيئة هدفها توطين الصناعات المتطورة".

وأضاف عمرو عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أن مصنع "قادر" من أقدم المصانع في التصنيع في مصر، وتم تأسيسه في 1949، ويقوم على تجميع وتجهيز الصناعات المتطورة.

وأوضح أن مصنع قادر يقوم بصناعة وتجهيز الآلات المتطورة التي يصنعها ما عدا «الشاسيه»، كما ان المكون المحلي في المنتجات التي تنتج داخل الهيئة يصل إلى لـ80%، لافتاً إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تعمل عليها الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة الحالية ستكون أغلبيتها بصناعة محلية تصل لـ 95%.