نشوب حريق أشجار في الهرم.. وضبط ديلر مخدرات بالقليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، على حريق شب في أشجار بأرض فضاء في منطقة الهرم.

إخماد حريق في أشجار بالهرم

كان بلاغ قد ورد إلى مديرية أمن الجيزة، يفيد باشتعال حريق بأشجار في أرض فضاء بمنطقة الهرم.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات والمباني المجاورة، دون إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، عقب محاصرة النيران.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في اشتعال الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

القبض على مسجل خطر بحوزته 2 كيلو حشيش في بنها

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط عاطل؛ لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة بنها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ن أ س"، 31 سنة، مقيم دائرة قسم شرطة أول بنها، وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وسلاح نارى وذخائر، ومبلغ مالى وهاتف محمول، ومشغولات ذهبية.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيماوي وفحصها من خبراء المعمل الكيماوي، وإعداد تقرير حول نوع المخدر وماهيته وتأثيره.