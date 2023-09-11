نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق داخل مطعم بالهرم بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم فى منطقة الهرم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

السيطرة على حريق شب داخل مطعم شهير بحدائق حلوان

فى السياق، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل أحد المطاعم الشهيرة بحدائق حلوان دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب حريق بمطعم شهير بحدائق حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

إخماد حريق بجوار فندق بالهرم

كما نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق شب في أرض فضاء بجوار فندق بمنطقة الهرم دون وقوع إصابات.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق فى أرض فضاء بجوار فندق بمنطقة الهرم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.