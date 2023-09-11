الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى فيصل

ارشيفية
ارشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق بشقة سكنية في قرية ذات الكوم بمنشأة القناطر

وفي سياق آخر، اشتعل حريق بشقة سكنية في قرية ذات الكوم بمنشأة القناطر، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية في قرية ذات الكوم بمنشأة القناطر، وتوجه رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتبين أن الحريق اشتعل بشقة سكنية في عقار، وتمكنوا من إخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة دون إصابات. 

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتم الاستماع لأقوال مالكها، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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