"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات حية لاستمرار فرق الإنقاذ بالمغرب فى البحث عن الناجين

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، يظهر استمرار فرق الدعم والإنقاذ المغربي في البحث عن الناجين عقب أيام من وقوع زلزال مدمر، مخلفا أكبر عدد من الضحايا خلال أكثر من 6 عقود.

أعداد ضحايا زلزال المغرب

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا "زلزال الحوز" إلى 2497 قتيلا، و2476 مصابا.

وأضافت الوزارة - في بيان - أن فرق البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في عمليات البحث عن الناجين ونقل المصابين وتقديم الإسعافات المطلوبة، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه فرق بحث من إسبانيا والإمارات وقطر والمملكة المتحدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المغرب، مساء الجمعة الماضي، خلف موجة واسعة من التضامن من قبل العديد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، الذين أعربوا عن تعازيهم وتضامنهم مع المملكة والشعب المغربيين عقب هذه الكارثة الطبيعية.