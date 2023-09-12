الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات حية لاستمرار فرق الإنقاذ بالمغرب فى البحث عن الناجين

جريدة الدستور

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، يظهر استمرار فرق الدعم والإنقاذ المغربي في البحث عن الناجين عقب أيام من وقوع زلزال مدمر، مخلفا أكبر عدد من الضحايا خلال أكثر من 6 عقود.

أعداد ضحايا زلزال المغرب

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا "زلزال الحوز" إلى 2497 قتيلا، و2476 مصابا.

وأضافت الوزارة - في بيان - أن فرق البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في عمليات البحث عن الناجين ونقل المصابين وتقديم الإسعافات المطلوبة، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه فرق بحث من إسبانيا والإمارات وقطر والمملكة المتحدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

يذكر أن الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في المغرب، مساء الجمعة الماضي، خلف موجة واسعة من التضامن من قبل العديد من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية، الذين أعربوا عن تعازيهم وتضامنهم مع المملكة والشعب المغربيين عقب هذه الكارثة الطبيعية.

القاهرة الإخبارية فرق الدعم فرق الدعم والإنقاذ المغربي البحث عن الناجين الناجين زلزال

مواد متعلقة

صرخات الاستغاثة الأخيرة من تحت الأنقاض.. كواليس زلزال المغرب المدمر (صور)

الأكثر قراءة

سامح شكرى: مصر تتضامن مع المغرب فى مواجهة آثار الزلزال المدمر

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

كيف تبقى شابا بعد تجاوز الـ60 عاما؟

"دانيال" تفسد "المصيف" فى مطروح

تفاصيل إشعال عامل النيران في زوجته بمصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية