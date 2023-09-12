الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"فلاش باك".. ماذا فعل الأهلى عندما واجه اتحاد العاصمة الجزائرى؟ "2"

عماد متعب
عماد متعب

مواجهة وحيدة جمعت الأهلي وفريق اتحاد العاصمة الجزائري في البطولات الإفريقية كانت في دور الـ16 لدوري الأبطال عام 2005، وحقق الأهلي نتيجة رائعة بفوزه في مباراة الذهاب بالجزائر يوم 8 أبريل بهدف سجله محمد بركات فماذا حدث في مباراة العودة؟

أداء غير مقنع وهدف جزائري

مباراة العودة أقيمت يوم 22 أبريل 2005 على ملعب الكلية الحربية وكان الأهلي يحتاج للفوز أو التعادل بأى نتيجة للتأهل للدور ربع النهائي ويبدو أن نتيجة مباراة الذهاب كانت سببا في اقتناع لاعبي الأهلي بأن الفريق تأهل فعلا لربع النهائي فكان الأداء غير مقنع خلال الشوط الأول وسمح للاعبي اتحاد العاصمة بالتقدم بهدف سجله حسين عشيو في الدقيقة 41 بعدما انطلق بلال دزيري في الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية قابلها عشيو غير المراقب داخل المرمى.

الأهلي يتعادل سريعًا بخطأ عبدوني

الهدف أعاد التوازن والحماس للاعبي الأهلي الذين اندفعوا للهجوم وجاء هدف التعادل سريعا في الدقيقة 45 من كرة مثيرة داخل منطقة الجزاء عندما مرر محمد بركات كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة ارتدت من الحارس الجزائري عبدوني إلى عماد النحاس الذي سددها باتجاه المرمى ليسكنها عبدوني شباكه بطريق الخطأ.

الأهلي سيطر على مجريات اللعب في بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 نجح عماد متعب في تسجيل الهدف الثاني عندما تلقي الكرة العرضية التي مررها محمد بركات من ركلة حرة مباشرة وسددها داخل المرمى.

بعد الهدف أتيحت للأهلي عدة فرص أهدرها محمد أبوتريكة وعماد متعب وأحمد حسن، كما تغاضى الحكم السوداني خالد عبدالرحمن عن احتساب ركلة جزاء واضحة إثر لمسة يد متعمدة من مدافع اتحاد العاصمة منير زغدود.

مع اقتراب المباراة من نهايتها تراجع أداء الأهلي بعد الاطمئنان للنتيجة واحتسب الحكم ركلة جزاء لاتحاد العاصمة؛ إثر قيام عماد النحاس بعرقلة المهاجم البديل مينتو دوكوري تصدى لها محمد حمدود وسجل هدف التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2 وتأهل الأهلي للدور ربع النهائي.

مثل الأهلي: عصام الحضري وعماد النحاس ووائل جمعة وشادي محمد وإسلام الشاطر "أحمد حسن ق 61"، وجيلبرتو ومحمد بركات ومحمد شوقي وحسن مصطفى "محمود شيكو ق 85" ومحمد أبوتريكة وعماد متعب "أسامة حسني ق 90".

دورى ابطال افريقيا الاهلى اتحاد العاصمة الجزائري محمد بركات عماد متعب

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