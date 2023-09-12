الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

للمرة الثالثة.. تأجيل معرض البحرين الدولي للكتاب 2024

معرض البحرين للكتاب
معرض البحرين للكتاب

كشف اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، عن أنه تقرر تأجيل معرض البحرين الدولي للكتاب التاسع عشر المزمع إقامته خلال الفترة في فبراير المقبل، بعد أن توقف لمدة عامين بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأوضح الاتحاد في بيان له منذ قليل: أنه قد ورد إلينا من بشار جاسم مدير معرض البحرين الدولي للكتاب، بأنه قد تقرر تأجيل معرض البحرين الدولي للكتاب التاسع عشر المزمع إقامته خلال الفترة من 8 إلى 18 فبراير 2024، وسوف يتم موافاتنا بالمستجدات لاحقًا إن شاء الله.

كانت البحرين تستعد لانطلاقه معرض الكتاب الدولي فى فبراير المقبل 2024، إذ يقام معرض كتاب البحرين كل عامين، إلا أن ظروف جائحة كورونا التى اجتاحت العالم،  فرضت عليهم تأجيل المعرض.

وخلال الفترة الماضية، كان قد تم وضع خطة عمل لإقامة معرض كتاب البحرين، خاصة أنه تقرر نقله لأول مرة فى أرض المعارض الجديدة، التي تقام على مساحة 100 ألف متر مربع، وهى أكبر أرض معارض على مستوى الشرق الأوسط، لتستوعب استقبال ك العديد من الناشرين من مختلف الدول، فضلا عن إقامة مسارح العروض الفنية واللقاءات الفكرية وحفلات التوقيع وتوزيع الجوائز.

معرض البحرين الدولي للكتاب
يعتبر معرض البحرين الدولي للكتاب محطة مهمة تستقطب طيفا واسعا من الجمهور من مختلف مناطق البحرين والدول الخليجية المجاورة، وقد شكّل المعرض الذي يحظى برعاية كريمة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، منذ انطلاقه في 1978 نقلة نوعية على صعيد النشاط الثقافي الذي تشهده مملكة البحرين، وتعبيرا واضحا المملكة للأنشطة الثقافية.

وكانت النسخ السابقة للمعرض الدولي قد استطاعت جذب ما يقارب من 120 ألف عنوان من مختلف دور النشر العربية والدولية التي وصل عددها إلى ما يقارب  400  دار نشر، مما يدعم دور البحرين الحيوي كمنارة اشعاع حضاري وتنويري في المنطقة.

يتم خلال المعرض تكريم الفائزين بجائزة البحرين للكتاب، جائزة البنكي لشخصية العام الثقافية، وجائزة لؤلؤة البحرين للعمل الاجتماعي.

اتحاد الناشرين العرب معرض البحرين الدولي للكتاب تأجيل معرض البحرين الدولي للكتاب الناشرين العرب معرض كتاب البحرين

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