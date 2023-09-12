الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى أبو سريع يكشف أسرار حياته الشخصية والفنية في برنامج "من مصر"

مصطفى أبو سريع
مصطفى أبو سريع

يحل الفنان مصطفى أبو سريع، ضيفًا على الإعلامي عمرو خليل، اليوم في برنامج "من مصر" على قناة "CBC"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، حيث يتناول  اللقاء تفاصيل وأسرار حياته الشخصية و الفنية، و مستقبله الفني خلال المواسم المقبلة، و كيف تحول إلى شخصية تؤدي الأدوار الكوميدية. 

يأتي ذلك ضمن مجموعة متنوعة من الفقرات التي تمس حياة المواطن المصري، و تُشكل وعيه و رؤيته للحاضر و المستقبل، وفقاً لرؤية "مصر2030"، وستوديو تحليلي لمباراة السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي المصري، و نادي اتحاد العاصمة الجزائرى التي ستنطلق مساء الجمعة المقبل. 

يذكر أن برنامج من مصر، التوك شو الرئيس في قناة "‏CBC"، و يذاع من السبت إلى الثلاثاء، الساعة 9 مساء، و يقدم العديد من الفقرات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية التي تهم المشاهد المصري، و تشارك في صناعة الوعي الذي تنتهجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

فيلم مرعي البريمو 

وشارك مصطفى أبو سريع مؤخرا في بطولة فيلم “مرعي البريمو ”  امام النجم محمد هنيدي. 

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية "مرعي البريمو" بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته.

أبطال فيلم مرعي البريمو 

فيلم "مرعي البريمو" من بطولة محمد هنيدي، و غادة عادل، و أحمد بدير، ولطفي لبيب، و علاء مرسي، وإنجي علي، ومحمد محمود، وعلاء زينهم، وفكرة سينمائية محمد هنيدي، لطفي لبيب، وعلاء مرسي، وإنجي علي، ومحمد محمود، وعلاء زينهم، وفكرة سينمائية محمد هنيدي و سيناريو إيهاب بليبل، وموسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.

الفنان مصطفى أبو سريع مصطفى أبو سريع من مصر برنامج من مصر برنامج من مصر عمرو خليل

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