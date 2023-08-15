الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"مرعي البريمو" في الصدارة.. إيرادات الأفلام في دور العرض أمس الإثنين

افلام
افلام

تصدر فيلم "مرعي البريمو" للفنان محمد هنيدي، إيرادات السينما، أمس الإثنين، بـ 474,492 جنيًا، متخطيًا 7 أفلام تتواجد في الموسم الحالي، منها 4 أعمال في قاعات العرض منذ موسم عيد الأضحى.

فيلم “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدي، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

وجاء في المركز الثاني فيلم “ع الزيرو” للفنان محمد رمضان، والذي وصل للرقم 419,800 جنيه .

وفيلم “ع الزيرو” بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وحل في المركز الثالث فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبدالعزيز، الذي يوصل تصدره للايراد التاريخي للسينما المصرية متعديًا الـ121 مليون جنية كإيراد كلي للعمل، محققًا ليلة أمس فقط 388,210 جنيهات.

وفيلم بيت الروبي من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من الفنانين مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، منهم: نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، مصطفى أبو سريع، محمود السيسي، شريف دسوقي، حاتم صلاح، سارة عبدالرحمن.

وحقق فيلم “مستر اكس” للنجم احمد فهمي ايراد وصل الى  156,743 الف جنية، ليصل للمركز الرابع على مستوى الافلام المشاركة في الموسم الجاري .

وفي المركز الخامس جاء فيلم “البطة الصفرا" للفنان محمد عبدالرحمن، بإيراد 126,369 جنيهًا، وهو العمل الذي يتناول قصة دكتور نفسي يتحول لمجرم.

وفي السادس حل فيلم “البعبع” لامير كرارة بإيراد وصل الى 88,860 جنيهًا، وفي السابع حل فيلم “تاج” لتامر حسني بإيراد 47,810 جنيهات، وأخيرًا جاء فيلم “مطرح مطروح” بإيراد 1,917 جنيه.

 

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