"سلومة" يقرر مد فترة التحويل بين مدارس الجيزة بالعام الدراسى الجديد

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بقيادة أشرف سلومة، مد فترة قبول التحويلات بين المدارس بكل إدارات محافظة الجيزة حتى يوم 20 سبتمبر 2023.

ووجهت المديرية التعليمية للإدارات التعليمية بمد فترة التحويلات للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل التحويل الإلكتروني.

شروط التحويل بين المدارس

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2023/ 2024، كالتالي:

1- التحويل ليس لأكثر من إدارة في نفس المحافظة.



2- روابط التحويل متاحة إلكترونيًا فقط بين الإدارات المختلفة، ومن خاص عربي لحكومة عربي، ومن خاص لغات إلى تجريبي لغات ومتميز، أو إلى مدارس الحكومة عربي.



3- التحويل إلى الخاص أو من خارج مصر، أي العائدين من الخارج، يكون ورقيًا ولا يوجد لهم تحويل إلكتروني.



4- غير مسموح بالتحويل من مدارس عربي سواء حكومية أو خاصة إلى تجريبي لغات.



5- غير مسموح بالتحويل في مراحل ابتدائي للمدارس الرسمية (التجريبية) لمن لم يحصل على شهادة مرحلة رياض أطفال من مدرسة خاصة لغات (شرط التحويل وجود بيان قيد لمرحلتي رياض أطفال لغات).

استعدادات العام الدراسى الجديد

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بكل المحافظات، وذلك لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ ، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، في بداية الاجتماع، على ضرورة انضباط العملية التعليمية، وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، مشدداً على المتابعة المستمرة، من كل أفراد المنظومة التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.



كما أكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس والتقليل من أوقات تواجدهم بمكاتبهم؛ للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.

كما وجه الوزير بضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني، أثناء طابور الصباح بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدولية، وضرورة الالتزام بإجراء امتحانات الهوية القومية (اللغة العربية، والتربية الوطنية، والتربية الدينية) للمدارس الدولية على مستوى الإدارات التعليمية، لضمان تدريس واستفادة الطلاب من هذه المواد، لتنمية الولاء والانتماء لديهم.

وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور رضا حجازي عددًا من التوجيهات، حيث شدد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه يتم تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري، وذلك من أجل سلامة أبنائنا الطلاب.

كما أكد الوزير ضرورة التواصل والتنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المديريات التعليمية والإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بديوان الوزارة، وتدريب الطلاب على خطة الإخلاء فى حال حدوث الكوارث.