جامعة سوهاج تشارك في قافلة طبية بـ"زرايب 15 مايو"

شاركت جامعة سوهاج في القافلة الطبية التي نظمتها جامعة حلوان ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، والتي انطلقت بمنطقة زرايب ١٥ مايو بحلوان.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على مشاركة طلابها في مثل تلك الفعاليات التي تغرس بداخلهم روح الانتماء وتحثهم على تحمل المسؤولية ومد يد العون ومساعدة الآخرين.

وأضاف النعماني أن الجامعة قد ساهمت في شراء الأدوية الطبية والعلاجية لتوزيعها مجاناً على المواطنين المترددين على القافلة الطبية التي أقيمت داخل المركز الطبي للزهور التابع لمنطقة الزرايب.

نتائج “سوهاج” بأسبوع شباب الجامعات

وأوضح الدكتور محمد كمال، رئيس بعثة أسبوع شباب الجامعات، أنه شارك في تنفيذ فعاليات تلك القافله كلاً من الطالب محمود محمد السيد بكلية الطب البشرى، والطالب إسلام العارف بكلية التمريض، تحت إشراف صبري إبراهيم، مدير عام رعاية الشباب المركزية، وأسماء عمر محمد، مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

فيما تصدرت جامعة سوهاج المجموعة الأولى في منافسات خماسي كرة القدم بعد تغلبها على جامعة الجلالة بهدف دون رد، لتتصدر ترتيب المجموعة الأولى وتحصد المركز الأول وتصعد لدور الـ١٦، وذلك ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا بحلوان، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأضاف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن فريق الجامعة في خماسي كرة القدم حقق الانتصار الثالث بالمجموعة الأولى بعد أن تغلب على خماسي قدم جامعة المنصورة بنتيجة ٣ صفر، وعلى جامعة المنصورة الأهلية الجديدة بنفس النتيجة، ليواصل سلسلة الانتصارات بالفوز على خماسي قدم جامعة الجلالة بهدف دون رد، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى.

وجدير بالذكر أن فريق الجامعة يتكون من ٨ طلاب، قام بتدريبه الدكتور ياسر طه المدير الفني للفريق.