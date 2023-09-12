الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تشارك في قافلة طبية بـ"زرايب 15 مايو"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شاركت جامعة سوهاج في القافلة الطبية التي نظمتها جامعة حلوان ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، والتي انطلقت بمنطقة زرايب ١٥ مايو بحلوان.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على مشاركة طلابها في مثل تلك الفعاليات التي تغرس بداخلهم روح الانتماء وتحثهم على تحمل المسؤولية ومد يد العون ومساعدة الآخرين.

وأضاف النعماني أن الجامعة قد ساهمت في شراء الأدوية الطبية والعلاجية لتوزيعها مجاناً على المواطنين المترددين على القافلة الطبية التي أقيمت داخل المركز الطبي للزهور التابع لمنطقة الزرايب.

نتائج “سوهاج” بأسبوع شباب الجامعات

وأوضح الدكتور محمد كمال، رئيس بعثة أسبوع شباب الجامعات، أنه شارك في تنفيذ فعاليات تلك القافله كلاً من الطالب محمود محمد السيد بكلية الطب البشرى، والطالب إسلام العارف بكلية التمريض، تحت إشراف صبري إبراهيم، مدير عام رعاية الشباب المركزية، وأسماء عمر محمد، مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات.

فيما تصدرت جامعة سوهاج المجموعة الأولى في منافسات خماسي كرة القدم بعد تغلبها على جامعة الجلالة بهدف دون رد، لتتصدر ترتيب المجموعة الأولى وتحصد المركز الأول وتصعد لدور الـ١٦، وذلك ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا بحلوان، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأضاف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن فريق الجامعة في خماسي كرة القدم حقق الانتصار الثالث بالمجموعة الأولى بعد أن تغلب على خماسي قدم جامعة المنصورة بنتيجة ٣ صفر، وعلى جامعة المنصورة الأهلية الجديدة بنفس النتيجة، ليواصل سلسلة الانتصارات بالفوز على خماسي قدم جامعة الجلالة بهدف دون رد، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى.

وجدير بالذكر أن فريق الجامعة يتكون من ٨ طلاب، قام بتدريبه الدكتور ياسر طه المدير الفني للفريق.

جامعة سوهاج القافلة الطبية أسبوع شباب الجامعات المصرية لمنطقه زرايب ١٥ مايو بحلوان حسان النعماني رئيس الجامعة روح الإنتماء

مواد متعلقة

رؤساء شركات مياه الشرب بالمنيا وقنا والبحر الأحمر يتفقدون مجمع الورش بسوهاج

لجنة المشروعات الخضراء الذكية تبدأ أعمال تقييم المشروعات المقدمة من المواطنين

"طائرة سوهاج" تصعد لدور الثمانية بأسبوع شباب الجامعات المصرية بحلوان

جامعة سوهاج تبحث أوجه التعاون مع "وسط الصعيد" الثقافى

بدء الدراسة ببرنامجي الإنجليزية والفرنسية والترجمة التركية والفارسية بـ"آداب سوهاج"

جامعة سوهاج تشارك فى “كرنفال” أسبوع شباب الجامعات مع نظيرتها فى حلوان

فحص وعلاج 550 حالة في قافلة بيطرية بقرية مزاته بسوهاج

بعثة جامعة سوهاج تشارك في أسبوع شباب الجامعات بجامعة حلوان

الأكثر قراءة

رائحة غريبة فى الجو.. و"الأرصاد" تكشف علاقتها بـ"دانيال"

عاجل.. على غرار نيرة أشرف.. ذبح فتاة فى الشارع ببورسعيد

الحبس 4 أيام لقاتل شقيقته وسط الشارع ببورسعيد

"دانيال" تدمر ليبيا وتخلف آلاف الضحايا وتمحى مناطق كاملة (صور وفيديو)

عاجل.. "مفيش تصالح فى الجديد".. وزير العدل يحذر من مخالفات البناء الجديدة

عاجل.. التحريات تفجر مفاجأة فى ذبح فتاة بورسعيد: المتهم شقيقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

د.كريمة الحفناوى

المرأة الأفريقية ودورها الهام فى بناء المجتمع

القس. رفعت فكرى

السيسى.. وغاندى

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟

الجانب الآخر لمزاعم إسرائيل حول أشرف مروان.. حرب بين الأجهزة الأمنية

الموساد يهدد باغتيال قيادات إيرانية