الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس ختام مهرجان "المعانى الروحية للقداس الإلهى"

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اليوم، ختام مهرجان "المعاني الروحية للقداس الإلهي"، لأبناء وبنات المرحلتين الإعدادية والثانوية بخدمة التربية الدينية بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

أشرف على تنظيم اليوم الختامي مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

احتوت المسابقات التنافسية على عدد من الأقسام المتنوعة مثل: الطقوس، الألحان، المحفوظات، بالإضافة إلى الأعمال الفنية. وفي ختام المهرجان ترأس راعي الإيبارشية توزيع الهدايا التذكارية على الكنائس، الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى.

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وتحتفل الكنائس المسيحية اليوم بعيد النيروز المجيد الذي يوافق الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
إذ يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي بالتزامن مع احتفالات عيد النيروز 2023، وذلك بمقر مطرانياتهم بالإيبارشيات المختلفة في مصر وبلاد المهجر.

وعيد النيروز هو عيد رأس السنة القبطية وهو أول يوم فى السنة القبطية وعيد النيروز يوافق أول شهر توت الذي يعد أول الشهور القبطية.

ويتسم عيد النيروز بطقوسه الخاصة، حيث يقبلون خلاله على أكل البلح الأحمر والجوافة، ووفقا لمصادر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يشتهر عيد النيروز بهذين النوعين من الفاكهة، فلون البلح "الأحمر" يرمز إلى دم "الشهداء"، وحلاوة "البلح" تشبهها الكنيسة بحلاوة الإيمان المستقيم كناية عما تعنيه كلمة "الأرثوذكسية"، أما صلابة "نواة البلح" فتشير الكنيسة إلى أنها ترمز إلى تذكر قوة الشهداء الروحية وصلابتهم وتمسكهم بإيمانهم حتى الموت، أما الجوافة فتقول الكنيسة إن قلبها "الأبيض" يرمز لقلب "الشهداء"، ووجود "بذور" كثيرة داخلها ففي ذلك إشارة لكثرة عدد الشهداء.

لأنبا باسيليوس فوزي الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك ختام مهرجان المعاني الروحية لأبناء وبنات المرحلتين الإعدادية والثانوية بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

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