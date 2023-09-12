منتخب مصر للآنسات مواليد 2004 لكرة اليد يواجه تونس فى بطولة أفريقيا

يختتم منتخب مصر للآنسات مواليد 2004 لكرة اليد مشواره في الدور الأول لبطولة أفريقيا التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجاري، بمواجهة منتخب تونس صاحب الأرض والجمهور في الثامنة والنصف مساء اليوم بصالة محمد مزالي بمدينة المنستير في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية.

منتخب مصر يسعى للمحافظة على الصدارة

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف بعد فوز كل فريق في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن حيث فاز منتخب مصر على مالي 64 -15 وعلى مدغشقر 54 – 10 وعلى الجزائر 32 – 19 وفاز منتخب تونس على مدغشقر 44 – 11 وعلى الجزائر 32 -19 وعلى مالي 50 – 19، وتأهل منتخبا مصر وتونس للدور نصف النهائي رسميا وستحدد نتيجة المباراة أول وثاني المجموعة ويسعى منتخب مصر للفوز والاحتفاظ بصدارة المجموعة وتجنب مواجهة منتخب أنجولا القوي في الدور نصف النهائي.

وتقام اليوم ثلاث مباريات أخرى في ختام الدور الأول، حيث يلتقي منتخبا الجزائر ومدغشقر في الواحدة ظهرا في المجموعة الثانية، وفي المجموعة الأولى يلتقي منتخبا كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية في الرابعة عصرا ومنتخبا أنجولا وغينيا في السادسة مساء.

صراع ساخن بين أنجولا وغينيا

وتأهل منتخبا أنجولا وغينيا للدور نصف النهائي رسميا وستحدد نتيجة مباراتهما أول وثاني المجموعة بعدما فاز كل منهما في المباريات الثلاث التي خاضها حيث فاز منتخب أنجولا على كينيا 45 – 9 وعلى الكونغو الديمقراطية 42 – 9 وعلى كوت ديفوار 43 – 9 بينما فاز منتخب غينيا على الكونغو الديمقراطية 45 – 9 وعلى كوت ديفوار 49 – 25 وعلى كينيا 48 – 24.

واختار الجهاز الفني 17 لاعبة للمشاركة في البطولة وهن: جهاد وائل وسارة علوي ولبنى أشرف ومريم عمر ومنة الله الحناوي ونادين طارق وملك أحمد ووجود أحمد وشهد صفى الدين وتقى كامل ولوجين أسامة ونوال أحمد وجنى صلاح وشروق محمود وفاطمة محمود وكنزى حاتم وبسملة إبراهيم.

ويرأس البعثة المصرية في بطولة إفريقيا سعيد عبدالغنى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وتضم عبده عبدالوهاب المشرف على منتخبات السيدات ومحمد فرغلي المدير الفني للمنتخب وشريف الشامي المدرب العام ومنة الله كرم إدارى الفريق والدكتورة مهتاب محمد إخصائية العلاج الطبيعي.