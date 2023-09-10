منتخب الأنسات مواليد 2004 لكرة اليد يواجه الجزائر لحسم تأهله لنصف نهائى بطولة أفريقيا

يسعى منتخب مصر للأنسات مواليد 2004 لكرة اليد لمواصلة انتصاراته وحسم تأهله للدور نصف النهائي في بطولة أفريقيا، التي تستضيفها تونس في الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجاري عندما يواجه منتخب الجزائر في الرابعة عصر اليوم الأحد، بصالة محمد مزالي بمدينة المنستير في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.

ومنتخب مصر يتصدرالمجموعة الثانية بالتساوي مع منتخب تونس بعد فوزه على مالي 64 -15 وعلى مدغشقر 54 – 10 بينما فاز منتخب الجزائر على مالي 36 – 22 وخسر أمام منتخب تونس 19 -32، وفي حالة فوز منتخب مصر سيتأهل رسميا للدور نصف النهائي وتبقى مباراة مصر وتونس معا يوم الثلاثاء المقبل لتحديد أول وثاني المجموعة.

كان منتخب تونس قد فاز في مباراتيه اللتين خاضهما في البطولة على مدغشقر 44 -11 وعلى الجزائر 32 – 19 وتقام اليوم ثلاث مباريات أخرى ففي المجموعة الأولى يلتقي منتخبا غينيا وكينيا في الواحدة ظهرا ومنتخبا أنجولا وكوت ديفوار في الثانية ظهرا، وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب تونس مع مالي في الثامنة والنصف مساء في مباراة سهلة للمنتخب التونسي.

ويتصدر منتخبا أنجولا وغينيا المجموعة الأولى بعد فوز أنجولا على كينيا 54 – 9 وعلى الكونغو الديمقراطية 42 – 9 في حين فاز منتخب غينيا على الكونغو الديمقراطية 45 – 9 وعلى كوت ديفوار 49 – 25.

ويرأس بعثة منتخب مصر في بطولة إفريقيا سعيد عبدالغنى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وتضم عبده عبدالوهاب المشرف على منتخبات السيدات ومحمد فرغلي المدير الفني للمنتخب وشريف الشامي المدرب العام ومنة الله كرم إدارى الفريق والدكتورة مهتاب محمد إخصائية العلاج الطبيعي.

و17 لاعبة للمشاركة، وهن: جهاد وائل وسارة علوي ولبنى أشرف ومريم عمر ومنة الله الحناوي ونادين طارق وملك أحمد ووجود أحمد وشهد صفى الدين وتقى كامل ولوجين أسامة ونوال أحمد وجنى صلاح وشروق محمود وفاطمة محمود وكنزى حاتم وبسملة إبراهيم.