الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب الآنسات مواليد 2004 يبدأ مشواره فى بطولة إفريقيا بمواجهة مالى

منتخب مصر للآنسات
منتخب مصر للآنسات مواليد 2004

يبدأ منتخب مصر للآنسات مواليد 2004  لـ كرة اليد مشواره في بطولة إفريقيا التي تستضيفها تونس، خلال الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر الجاري، بمواجهة منتخب مالي في الثالثة عصر اليوم، بصالة محمد مزالي بمدينة المنستير، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

ويشارك في البطولة عشرة منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات أنجولا وغينيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وكينيا، وضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر وتونس والجزائر ومدغشقر ومالي، ويبدأ برنامج اليوم بمباراة أنجولا وكينيا في الواحدة ظهرا ثم مباراة مصر ومالي في الثالثة عصرا ومباراة غينيا والكونغو الديمقراطية في الخامسة مساء ثم يقام حفل الإفتتاح في السابعة مساء تعقبه مباراة تونس ومدغشقر في الثامنة والنصف مساء .  

ويقضي نظام البطولة بصعود أول وثان كل مجموعة للدور نصف النهائي، على أن يلعب أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وثاني المجموعة الأولى مع أول المجموعة الثانية، أما الفرق التي ستحتل المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة فستلعب على المراكز من الخامس إلى الثامن بحيث يلتقي ثالث المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية ورابع المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية وستقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 13 سبتمبر الجاري والمباراة النهائية يوم 14 سبتمبر .

ويرأس البعثة المصرية في بطولة إفريقيا سعيد عبدالغنى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد وتضم عبده عبدالوهاب المشرف على منتخبات السيدات ومحمد فرغلي المدير الفني للمنتخب وشريف الشامي المدرب العام ومنة الله كرم إدارى الفريق والدكتورة مهتاب محمد، إخصائية العلاج الطبيعي.

واختار الجهاز الفني 17 لاعبة للمشاركة في البطولة وهن: جهاد وائل وسارة علوي ولبنى أشرف ومريم عمر ومنة الله الحناوي ونادين طارق وملك أحمد ووجود أحمد وشهد صفى الدين وتقى كامل ولوجين أسامة ونوال أحمد وجنى صلاح وشروق محمود وفاطمة محمود وكنزى حاتم وبسملة إبراهيم .

بطولة إفريقيا للأنسات مواليد 2004 لكرة اليد منتخب مصر منتخب مالي تونس أنجولا

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